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IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान फाइनल बारिश में धुला तो किसे मिलेगा गोल्ड? जानें एशियन गेम्स 2026 का नियम

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल में बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो जाता है, तो किसे गोल्ड मेडल मिलेगा? जानिए इस बार के नियम और 2023 के एशियन गेम्स से क्या बदला है.

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बारिश के कारण एशियन गेम्स 2026 का फाइनल धुला तो कौन जीतेगा गोल्ड? (Photo: BCCI)
बारिश के कारण एशियन गेम्स 2026 का फाइनल धुला तो कौन जीतेगा गोल्ड? (Photo: BCCI)

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है. भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर (शनिवार) को निशिन में फाइनल गोल्ड मेडल मुकाबला खेला जाएगा.

1 अक्टूबर (गुरुवार) को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई. वहीं, दूसरी ओर टीम इंडिया ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दोनों टीमों का महामुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाता है, तो गोल्ड मेडल किसके खाते में जाएगा?

बारिश ने मैच धोया तो दोनों को मिलेगा गोल्ड

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एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है. यानी अगर 3 अक्टूबर को बारिश के कारण फाइनल नहीं हो पाता है, तो मुकाबला अगले दिन नहीं कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs SL: 80 रन की T20I पारी खेलकर ईशान किशन ने बना डाला ये महार‍िकॉर्ड, युवराज-हार्द‍िक-र‍िंकू सब प‍िछड़े

ऐसी स्थिति में किसी एक टीम को विजेता घोषित करने के बजाय भारत और पाकिस्तान दोनों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा. यानी अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होते हैं और बारिश के कारण मैच पूरी तरह रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमें गोल्ड मेडल जीतेंगी.

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इस बार ICC रैंकिंग से नहीं होगा फैसला

खास बात यह है कि बारिश के कारण फाइनल रद्द होने पर इस बार ICC T20I रैंकिंग के आधार पर विजेता तय नहीं किया जाएगा. पिछले एशियन गेम्स यानी 2023 हांगझोउ में भारत और अफगानिस्तान के बीच पुरुष क्रिकेट का फाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था.

यह भी पढ़ें: 3-3 से बराबरी, आखिरी मिनट में अभिषेक का वार... भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में चटा दी धूल

तब बेहतर ICC T20I रैंकिंग वाली भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिया गया था. लेकिन एशियन गेम्स 2026 में नियम बदल गया है. अब फाइनल के लिए बारिश के कारण मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों फाइनलिस्ट को गोल्ड मेडल दिया जाएगा.

  • फाइनल पूरा हुआ: मैच जीतने वाली टीम को गोल्ड और हारने वाली टीम को सिल्वर मिलेगा.
  • फाइनल बारिश के कारण रद्द हुआ: भारत और पाकिस्तान दोनों को गोल्ड मेडल मिलेगा.
  • कोई रिजर्व डे नहीं: मैच अगले दिन शिफ्ट नहीं किया जाएगा.

यानी भारत-पाकिस्तान फाइनल बारिश की भेंट चढ़ा तो बिना एक गेंद खेले भी दोनों टीमें एशियन गेम्स 2026 चैम्पियन के रूप में गोल्ड मेडल साझा करेंगी.

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