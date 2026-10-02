थलपति विजय से तलाक के विवाद के बीच बेटे जेसन की 'सिग्मा' देखने पहुंचीं संगीता, CM ने क्यों बनाई दूरी?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम शुक्रवार को चेन्नई के कमला सिनेमाज में अपनी बेटी दिव्या साशा के साथ अपने बेटे जेसन संजय की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'सिग्मा' देखने पहुंचीं. यह घटनाक्रम संगीता द्वारा विजय के खिलाफ दायर तलाक की अर्जी वापस लेने के लगभग दो महीने बाद हुआ है.

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थिएटर के बाहर के वीडियो में संगीता और दिव्या को 'सिग्मा' के शुरुआती शो के लिए आते हुए देखा जा सकता है, जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. अंदर जाते समय संगीता फोटोग्राफरों को देखकर मुस्कुराती हुई नजर आईं, जबकि दिव्या उनके साथ थीं. संगीता ने सुनहरे बॉर्डर वाला क्रीम रंग का सूट पहना था, जबकि दिव्या ने काली टी-शर्ट और जींस पहनी थी.



जेसन भी थिएटर में अपनी मां और बहन के साथ नजर आए, क्योंकि डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म बड़े पर्दे पर आई थी. यह आउटिंग विजय के साथ उनकी शादी से जुड़े घटनाक्रमों के बाद संगीता की पहली पब्लिक अपीरियंस है. हालांकि, विजय स्क्रीनिंग में नहीं दिखे और फिल्म के प्रमोशन से भी दूर रहे.

Jason Sanjay , Divya With Sangeetha Left after watching #Sigma FDFS 🍿 pic.twitter.com/SxlLcL0hiA — Arun Vijay (@AVinthehousee) October 2, 2026

विजय क्यों नहीं कर रहे प्रचार?

जेसन ने पहले ही साफ कर दिया था कि विजय 'सिग्मा' के प्रचार में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फोकस फिल्म और उसकी कास्ट और क्रू पर रहे, न कि उनके पिता के सेलिब्रिटी स्टेटस पर.

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'मेरे पिता 'सिग्मा' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. वह मेरी फिल्म का प्रचार नहीं करेंगे. मैं चाहता हूं कि प्रचार फिल्म के बारे में हो, न कि उनके बारे में. मैं नहीं चाहता कि दोनों चीजें आपस में मिलें और अब वह CM बन गए हैं, इसलिए उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. वह यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि मैंने क्या किया है और बहुत एक्साइटेड हैं.'

'सिग्मा' रिलीज से पहले पर्ल माने के यूट्यूब शो में बात करते हुए, उन्होंने विजय को ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जो अपनी राय देने से पहले समय लेते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे पापा आम तौर पर शांत रहने वाले इंसान हैं. वे हर काम आराम से करते हैं. अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं, तो वे जवाब देने में 10 सेकंड लेते हैं. अगर वे काफी देर तक चुप रहते हैं, तो मैं पूछता हूं, ‘क्या आपने कॉल काट दिया, अप्पा?’ सोचिए, अपना फैसला कीजिए और फिर मुझे कॉल या ईमेल कीजिए.'

जेसन ने कहा कि वे समझते हैं कि फोन पर बातचीत की तुलना में फिल्म को समझने और उस पर राय बनाने में ज्यादा समय लगता है, और उन्हें उम्मीद है कि विजय 'सिग्मा' पर अपनी राय देने से पहले पूरा समय लेंगे. जेसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि फिल्म को समझने के लिए आपको और समय चाहिए. लेकिन उन्हें फिल्म पसंद आएगी. उन्हें गर्व होगा.'

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Sangeetha Anni and Dhivya have come to the theatre to watch @official_jsj’s #SIGMA movie. 🎬🔥 pic.twitter.com/o4JJbNSE9V — Rahman (@Rahmanabdul001) October 2, 2026

संगीता और विजय का तलाक का मामला

संगीता और विजय की शादी इस साल की शुरुआत में तब चर्चा में आई जब संगीता ने चेंगलपट्टू की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी. संगीता ने फरवरी 2026 में तलाक की अर्जी दायर की और विजय से अपनी शादी खत्म करने की मांग की. अपनी अर्ज़ी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला एक्टर के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफ़ेयर (शादी के बाहर संबंध) था. हालांकि बाद में ये केस निपट गया और संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट को बताया कि वे आगे की कार्यवाही नहीं करना चाहतीं. उन्होंने अर्जी वापस लेने की भी अपील की.

'सिग्मा' के बारे में

जेसन संजय के निर्देशन में बनी 'सिग्मा' में संदीप किशन 'गुरु' की भूमिका में हैं. गुरु एक ट्रेजर हंटर (खजाना खोजने वाला) और रेडियो होस्ट है, जिसकी जिंदगी एक धोखे के बाद बिखर जाती है और उसके पास कुछ नहीं बचता. फिल्म में फरिया अब्दुल्ला, संपत राज, राजू सुंदरम, शिव पंडित, अंबू थसन और योग जापी भी हैं.

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