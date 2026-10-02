Shukra Gochar 2026: 6 नवंबर तक इन 5 राशियों को धन लाभ देंगे शुक्र, 3 राशियों पर मंडराएगा संकट

शुक्र देव तुला राशि में संचरण क रहे हैं. शुक्र 6 सितंबर तक इसी राशि में संचरण करने वाले हैं. ज्योतिषि में शुक्र धन, प्रेम, विवाह, सुख-सुविधा और समृद्धि से जुड़े ग्रह माने जाते हैं. शुक्र के तुला राशि में आने से सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने की संभावना बताई गई है. कुछ राशियों के लिए धन और संपत्ति के अवसर बन सकते हैं. तो कुछ को स्वास्थ्य या पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय ने शुक्र के इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव बताया है.

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मेष राशि

शुक्र का यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत सहज नहीं माना जा रहा है. परिवार से जुड़ी कोई समस्या मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. छोटी बातों को लेकर घर में मतभेद पैदा होने की आशंका है. ऐसे समय में अपनी बात रखने के साथ दूसरों की भावनाओं को समझना भी जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक तनाव का असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. इस समय शांत रहकर परिस्थितियों को संभालना बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. शुक्र के इस परिवर्तन के दौरान सेहत बिगड़ने की आशंका जताई गई है. लापरवाही से बचें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें. कामकाज का दबाव हो तो पर्याप्त आराम लें. आर्थिक फैसलों में भी सावधानी रखें. अपनी परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर राहत देने वाला रह सकता है. स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है. रुके हुए आर्थिक काम आगे बढ़ सकते हैं. कामकाज में नए अवसर मिलने की संभावना है. अपनी योजनाओं पर लगातार काम करते रहें. आर्थिक लाभ के साथ स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर धन और संपत्ति के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है. धन के साथ वस्त्र और संपत्ति से जुड़े लाभ की संभावना है. परिवार की ओर से भी सहयोग मिल सकता है. यदि किसी संपत्ति से जुड़ा काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है या काम से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार करने वाले लोगों को भी आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अपनी क्षमता दिखाने का समय है. हालांकि लाभ के चक्कर में अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए धन और संपत्ति के मामले में शुक्र का गोचर अच्छा रह सकता है. आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. पुराना निवेश या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला फायदा दे सकता है. कामकाज में आर्थिक स्थिरता बढ़ने के संकेत हैं. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार के किसी सदस्य से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

तुला राशि

तुला राशि में ही शुक्र का प्रवेश हुआ है, इसलिए यह राशि इस गोचर की खास राशियों में शामिल है. करियर, परिवार और व्यक्तिगत इच्छाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. जो काम लंबे समय से आपकी इच्छा में थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिल सकता है. नौकरी और व्यवसाय में भी परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं. रिश्तों में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन में किसी शुभ या मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल बनने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन की शुरुआत हो सकती है. रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए धन और संपत्ति से जुड़े लाभ के योग बताए गए हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. आय के नए स्रोत तलाशने वालों को अवसर मिल सकते हैं. संपत्ति से जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में भी लाभ मिलने की संभावना है. धन मिलने के साथ खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी होगा.

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मकर राशि

मकर राशि वालों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है. मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति परेशान कर सकती है. छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें. परिवार के लोगों से बातचीत करते समय संयम रखें. तनाव की स्थिति में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में भी अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है. धन, उपहार और समृद्धि मिलने के संकेत हैं. कामकाज में किसी व्यक्ति का सहयोग आर्थिक फायदा पहुंचा सकता है. आय बढ़ाने का कोई नया अवसर मिल सकता है. परिवार की ओर से भी सहयोग रहेगा. हालांकि मिलने वाले लाभ का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों को लोगों का प्रेम और सहयोग मिलने की संभावना है. रिश्तों के लिहाज से समय सकारात्मक रह सकता है. परिवार और मित्रों से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. कामकाज में भी लोगों की मदद से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. नए संपर्क भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है.

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