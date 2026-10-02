scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Gochar 2026: 6 नवंबर तक इन 5 राशियों को धन लाभ देंगे शुक्र, 3 राशियों पर मंडराएगा संकट

शुक्र ने 2 सितंबर को तुला राशि में गोचर किया था और अब 6 सितंबर तक इसी राशि में संचरण करने वाले हैं. तुला राशि में रहते हुए शुक्र कई राशियों के लिए आर्थिक और पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव के संकेत दे रहे हैं. जबकि तीन राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Advertisement
X
जानें, तुला राशि में बैठे शुक्र किन राशियों को लाभ देने वाले हैं. (Photo: ITG)
जानें, तुला राशि में बैठे शुक्र किन राशियों को लाभ देने वाले हैं. (Photo: ITG)

शुक्र देव तुला राशि में संचरण क रहे हैं. शुक्र 6 सितंबर तक इसी राशि में संचरण करने वाले हैं. ज्योतिषि में शुक्र धन, प्रेम, विवाह, सुख-सुविधा और समृद्धि से जुड़े ग्रह माने जाते हैं. शुक्र के तुला राशि में आने से सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने की संभावना बताई गई है. कुछ राशियों के लिए धन और संपत्ति के अवसर बन सकते हैं. तो कुछ को स्वास्थ्य या पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय ने शुक्र के इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव बताया है.

मेष राशि
शुक्र का यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत सहज नहीं माना जा रहा है. परिवार से जुड़ी कोई समस्या मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. छोटी बातों को लेकर घर में मतभेद पैदा होने की आशंका है. ऐसे समय में अपनी बात रखने के साथ दूसरों की भावनाओं को समझना भी जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक तनाव का असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. इस समय शांत रहकर परिस्थितियों को संभालना बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. शुक्र के इस परिवर्तन के दौरान सेहत बिगड़ने की आशंका जताई गई है. लापरवाही से बचें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें. कामकाज का दबाव हो तो पर्याप्त आराम लें. आर्थिक फैसलों में भी सावधानी रखें. अपनी परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Auspicious yogas of Venus and their impact on your life with daily horoscope updates.
शुक्र के शुभ योग कैसे बदलेंगे किस्मत? भाग्य चक्र में जानें विशेष ज्योतिषीय उपाय
shukra vakri 2026 october venus
शुक्र की वक्री चाल शुरू, इन 4 राशियों पर बड़ा संकट!
Shukra Vakri 2026
शुक्र की उल्टी चाल कल से शुरू, इन 3 राशियों को नवंबर तक होगा धन लाभ
Shukra Vakri 2026
3 अक्टूबर से उल्टी चाल चलेंगे शुक्र! 4 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
Shukra retrograde 2026 October
शुक्र वक्री 2026: इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत!
Advertisement

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर राहत देने वाला रह सकता है. स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है. रुके हुए आर्थिक काम आगे बढ़ सकते हैं. कामकाज में नए अवसर मिलने की संभावना है. अपनी योजनाओं पर लगातार काम करते रहें. आर्थिक लाभ के साथ स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर धन और संपत्ति के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है. धन के साथ वस्त्र और संपत्ति से जुड़े लाभ की संभावना है. परिवार की ओर से भी सहयोग मिल सकता है. यदि किसी संपत्ति से जुड़ा काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है या काम से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार करने वाले लोगों को भी आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अपनी क्षमता दिखाने का समय है. हालांकि लाभ के चक्कर में अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए.

Advertisement

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए धन और संपत्ति के मामले में शुक्र का गोचर अच्छा रह सकता है. आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. पुराना निवेश या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला फायदा दे सकता है. कामकाज में आर्थिक स्थिरता बढ़ने के संकेत हैं. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार के किसी सदस्य से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

तुला राशि
तुला राशि में ही शुक्र का प्रवेश हुआ है, इसलिए यह राशि इस गोचर की खास राशियों में शामिल है. करियर, परिवार और व्यक्तिगत इच्छाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. जो काम लंबे समय से आपकी इच्छा में थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिल सकता है. नौकरी और व्यवसाय में भी परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं. रिश्तों में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन में किसी शुभ या मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल बनने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन की शुरुआत हो सकती है. रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए धन और संपत्ति से जुड़े लाभ के योग बताए गए हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. आय के नए स्रोत तलाशने वालों को अवसर मिल सकते हैं. संपत्ति से जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में भी लाभ मिलने की संभावना है. धन मिलने के साथ खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी होगा.

Advertisement

मकर राशि
मकर राशि वालों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है. मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति परेशान कर सकती है. छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें. परिवार के लोगों से बातचीत करते समय संयम रखें. तनाव की स्थिति में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में भी अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है. धन, उपहार और समृद्धि मिलने के संकेत हैं. कामकाज में किसी व्यक्ति का सहयोग आर्थिक फायदा पहुंचा सकता है. आय बढ़ाने का कोई नया अवसर मिल सकता है. परिवार की ओर से भी सहयोग रहेगा. हालांकि मिलने वाले लाभ का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

मीन राशि
मीन राशि वालों को लोगों का प्रेम और सहयोग मिलने की संभावना है. रिश्तों के लिहाज से समय सकारात्मक रह सकता है. परिवार और मित्रों से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. कामकाज में भी लोगों की मदद से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. नए संपर्क भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ग्राम स्वराज में परिवारवादी मॉडल के लिए कोई जगह नहीं', गांधी जयंती पर CM योगी का बयान |
    पहले धमकी, फिर दो मासूम बेटों की मौत! परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप |
    स्पर्म व्हेल... जिसके होते हैं काफी बड़े दांत, अगर टकरा जाए तो पलट जाती है नाव |
    'मुझे आंध्र का बेटा ही समझिए...' अनंत अंबानी ने किया 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान |
    How To Reuse Old Kurti: अलमारी में ठूंसी पुरानी कुर्तियों को फेंकने वाले हैं? रुके! 7 तरीके से सजाएं घर, देखने वाले पूछेंगे— 'किस शोरूम से लाए?' |
    'मेरे से पंगा लिया @#$, पानी नहीं पिया आजतक', चेयरमैन पति और EO में तकरार |
    'वोट ही छीन लिया जाए तो क्या करेंगे?', CJP प्रोटेस्ट में SIR को लेकर शबाना आजमी का बड़ा बयान |
    Pitru Paksha 2026: चाणक्य नीति में इन 4 लोगों को भी दिया गया है पिता का दर्जा, जानें |
    50 रुपये की रिश्वत लेते कैमरे में कैद पुलिसकर्मी, डायल 112 के 2 जवान समेत 3 पर FIR |
    'ज्ञानेश कुमार जाएंगे और उन्हें बैठाने वाले भी ...', दिल्ली-मुंबई में प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने बोला हमला
    Advertisement