फैक्ट चेक: फ्लाईदुबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त का नहीं है ये वीडियो

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट को UAE के हवाले कर दिया गया है. इस हमले में घायल कैप्टन स्मित की हालत में अब सुधार है.

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अब इस घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक विमान की इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दुबई में फ्लाईदुबई फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त का है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो जुलाई 2025 का है जब अमेरिका के Denver में एक इमरजेंसी के चलते विमान के टेक-ऑफ को रोका गया था और यात्रियों को बाहर निकाला गया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेएम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ABC News के 27 जुलाई, 2025 के एक्स पोस्ट में मिला. यानी साफ है कि ये पुराना वीडियो है और हाल ही में हुई फ्लाईदुबई वाली घटना से संबंधित नहीं है.

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Passengers evacuated onto the runway via emergency slide after an American Airlines flight aborted its takeoff on the runway in Denver on Saturday. One person was taken to the hospital with minor injuries, officials said. https://t.co/RS1IHezccy pic.twitter.com/IhtBpHm3YM — ABC News (@ABC) July 27, 2025

ABC News की इस पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो अमेरिका के Denver का है, जहां अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट का टेक-ऑफ रद्द करना पड़ा था और इसके बाद इमरजेंसी स्लाइड के जरिए यात्रियों को सीधे रनवे पर सुरक्षित बाहर निकाला गया था .

NBC News की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन एयरलाइंस के एक जेट का लैंडिंग गियर आग की चपेट में आ गया था, जिससे काला धुआं उठने लगा था . इसके बाद टेक-ऑफ रोक कर इमरजेंसी स्लाइड के जरिए यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाला गया था.

ये प्लेन Denver से Miami इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था. विमान में कुल 173 यात्री सवार थे. इमरजेंसी एग्जिट के दौरान 1 यात्री मामूली रूप से घायल हो गया था, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया था.यानी साफ है कि एक पुराने वीडियो को फ्लाईदुबई फ्लाइट की घटना से जोड़कर झूठ फैलाया जा रहा है.

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