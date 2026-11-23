भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन 2018 के सैंडपेपर कांड की चर्चा फिर तेज हो गई है. भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस विवाद को लेकर दिलचस्प बयान दिया है. उन्हें लगता है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में सिर्फ ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं, जो विकेट के पीछे खड़े होकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इस पुराने विवाद पर एक-दो चुटकी ले सकते हैं. हालांकि अश्विन ने इसके साथ ही भारतीय टीम को भी आईना दिखाया है. उन्होंने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम की चिंता करने की बजाय भारत को अपनी टेस्ट क्रिकेट की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

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पंत ही कर सकते हैं कंगारुओं की खिंचाई!

जियोस्टार पर बातचीत के दौरान अश्विन से पूछा गया कि क्या आगामी टेस्ट सीरीज में भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को सैंडपेपर कांड की याद दिलाकर स्लेजिंग कर सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, 'क्या मैं बिल्कुल साफ-साफ बात कर सकता हूं? मुझे भारतीय ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक ऐसा किरदार नजर आता है, जो इस मामले पर कुछ कह सकता है. वह ऋषभ पंत हैं, जो विकेट के पीछे खड़े होंगे. वह एक-दो चुटकी ले सकते हैं.'

अश्विन का इशारा पंत के बेबाक और चुलबुले अंदाज की ओर था. विकेट के पीछे से लगातार बोलना और विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी बातों से परेशान करना पंत की पहचान रही है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने उनका यह अंदाज एक बार फिर देखने को मिल सकता है.

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हालांकि अश्विन ने यह भी कहा कि अगर भारतीय खिलाड़ी स्लेजिंग शुरू करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी उसका जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर भारतीय टीम ऐसा करती है तो मुझे बहुत निराशा होगी अगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसका जवाब नहीं देते. आखिर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं.'

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सैंडपेपर कांड पर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को दी क्लीन चिट

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 का सैंडपेपर कांड सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की साजिश सामने आई थी. इस मामले में तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर कार्रवाई हुई थी. स्मिथ और वॉर्नर को एक-एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगा था.

हाल में उस घटना को लेकर उस्मान ख्वाजा की किताब में किए गए खुलासों और बैनक्रॉफ्ट के इस दावे के बाद फिर बहस शुरू हुई कि गेंद से छेड़छाड़ की योजना के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानकारी थी.

अश्विन ने हालांकि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को 2018 की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया. उनका मानना है कि पुरानी गलतियों का बोझ नई टीम पर नहीं डाला जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा, 'सांस्कृतिक रूप से हम एक देश के तौर पर बहुत अलग हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेलने और वहां जाने के दौरान मैंने हमेशा उनकी संस्कृति और जीतने की इच्छाशक्ति की तारीफ की है. ये ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आप उनसे सीखते हैं.'

अश्विन ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम की जिम्मेदारी है कि वह 2018 में जो हुआ, उसका बोझ ढोती रहे. गलती किससे नहीं होती? क्या हम सब यहां संत बनकर बैठे हैं? इंसान से गलतियां होती हैं. हमें समझना चाहिए कि लोग गलतियां करेंगे. जब तक वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप उनसे इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं.'

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई को सराहा

अश्विन ने सैंडपेपर कांड के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई कार्रवाई की तारीफ भी की. उनका मानना है कि बोर्ड ने कप्तान और उपकप्तान पर प्रतिबंध लगाकर यह संदेश दिया था कि टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मैं इस मामले में एक बात का श्रेय जरूर दूंगा. उन्होंने कार्रवाई की और अपने कप्तान तथा उपकप्तान पर प्रतिबंध लगाया. इससे यह संदेश गया कि नेताओं को अपनी टीम के लिए जवाबदेह होना चाहिए.'

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अश्विन के मुताबिक, पहले भी ऐसे मामलों में आईसीसी ने खिलाड़ियों को एक मैच या पूरी सीरीज के लिए प्रतिबंधित किया है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में कड़ा कदम उठाया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से एक खास नैतिक स्तर और ऊंचे मानकों की उम्मीद की जाती है और बोर्ड ने उसी के मुताबिक कार्रवाई की.

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हेडन बोले- मैदान पर क्रिकेट ही देगा जवाब

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन का मानना है कि आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी समेत कई मुकाबलों के चलते सैंडपेपर कांड पर चर्चा धीरे-धीरे पीछे छूट जाएगी. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रतिस्पर्धी होगी और जीतने के इरादे से उतरेगी.

हेडन ने 2018 की घटना पर निराशा जताते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की संस्कृति में ड्रेसिंग रूम के भीतर सामूहिक रूप से समस्याओं का सामना करने की परंपरा रही है. उनके मुताबिक, क्रिकेट मैदान पर अपने प्रदर्शन से खुद जवाब देगा.

वहीं, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इस मामले पर ज्यादा सफाई देने से बचने की सलाह दी. उनका कहना था कि अगर खिलाड़ी आठ साल पुरानी घटना पर बार-बार विस्तार से जवाब देते रहेंगे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी. बेहतर होगा कि वे इस विवाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें. पठान ने यह भी कहा कि ईमानदारी और खेल भावना को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम पर सवाल आने वाले कई वर्षों तक उठते रह सकते हैं.

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21 जनवरी से शुरू होगी पांच टेस्ट मैचों की जंग

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 21 जनवरी से 3 मार्च तक खेली जाएगी. सीरीज के मुकाबले भारत के पांच अलग-अलग मैदानों पर होंगे. दोनों टीमों के बीच मुकाबलों में मैदान पर रोमांच के साथ जुबानी जंग भी देखने को मिल सकती है.

लेकिन अश्विन की बात का सार यही है कि पंत की चुटकियां और ऑस्ट्रेलिया की जवाबी स्लेजिंग अपनी जगह हैं. भारतीय टीम के लिए सबसे जरूरी अपनी टेस्ट क्रिकेट की कमियों को दूर करना है. अश्विन ने साफ कहा कि भारत को दूसरे ड्रेसिंग रूम की चिंता छोड़कर अपने खेल पर ध्यान देना होगा. सीरीज में टीम की शुरुआत ही उसके प्रदर्शन की दिशा तय कर सकती है.

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