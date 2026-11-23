सड़क पर हादसा हो जाए तो अक्सर मामला बहस और कहासुनी तक पहुंच जाता है. लेकिन मुंबई में एक सड़क हादसे के बाद ऐसा वाकया सामने आया, जिसने पूरे मामले को ही अलग रंग दे दिया.

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काजल नाम की एक महिला बाइक सवार ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो उनकी बाइक पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था. हादसे के बाद काजल सड़क पर अपनी बाइक उठाती हैं और उस व्यक्ति से बहस करती दिखाई देती हैं, जिसे वह हादसे के लिए जिम्मेदार मान रही थीं.

इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचता है. उसके हाथ में एक फूल दिखाई देता है. वह काजल को फूल देते हुए उनसे 'चिल मारो' कहता है और माहौल शांत करने की कोशिश करता है.

काजल ने वीडियो के वॉयसओवर में बताया कि उस वक्त वह हादसे को लेकर काफी गुस्से में थीं और अचानक किसी अजनबी का इस तरह फूल लेकर पहुंचना उन्हें हैरान कर गया.

VIDEO पर बंटी लोगों की राय

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी बंट गईं. कुछ लोगों को शख्स का अंदाज मजेदार और प्यारा लगा. उन्होंने कहा कि उसने तनावपूर्ण माहौल को शांत करने की कोशिश की.

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वहीं, कुछ यूजर्स को पूरा मामला संदिग्ध लगा. कुछ लोगों ने सवाल किया कि कहीं यह वीडियो सोशल मीडिया व्यूज के लिए पहले से प्लान तो नहीं किया गया था.

कुछ कमेंट्स में महिलाओं को ऐसे तनावपूर्ण हालात में किसी अनजान व्यक्ति के अचानक करीब आने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई.

यानी एक तरफ कुछ लोगों ने फूल देने वाले शख्स की कोशिश को माहौल शांत करने का तरीका माना, तो दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने इसे लेकर सतर्क रहने की बात कही.

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