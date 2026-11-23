कहते हैं कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता. अगर हौसला और जुनून हो तो छोटी उम्र में भी दुनिया को हैरान किया जा सकता है. ब्रिटेन में एक बाप-बेटे की जोड़ी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. दोनों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे 2026 के मौके पर तीन नए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए. खास बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स में कार पार्किंग से लेकर खतरनाक स्टंट तक शामिल हैं. कुछ ऐसे हैरतंगेज कारनामे हैं जिन्हें देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबला लेंगे. इतना ही नहीं, रिकॉर्ड बनाने में इस्तेमाल हुई Mini Cooper कार को पिता ने बाद में दान भी कर दिया.

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ब्रिटेन के मशहूर स्टंट ड्राइवर अलस्टेयर मोफैट (Alastair Moffatt) और उनके 11 साल के बेटे विलियम मोफैट ने लंदन के The O2 के बाहर ये अनोखे कारनामे किए. अलस्टेयर पहले ही नौ बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर चुके हैं. इस बार उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर तीन नए रिकॉर्ड बनाए. इन कारनामों में दो पहियों पर कार चलाते हुए तंग जगह में पार्किंग, ड्रिफ्ट कार्ट से गोल-गोल घूमना और बाप-बेटे की एक साथ कार पार्किंग शामिल रही.

दो पहियों पर दौड़ी कार फिर पार्किंग

अलस्टेयर मोफैट ने इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाते हुए फिर से दोहराया. उन्होंने अपनी Mini Cooper को दो पहियों पर बैलेंस बनाकर दौड़ाया और बेहद छोटी जगह में पैरेलल पार्किंग की. इसके लिए उन्होंने दो गाड़ियों के बीच महज 6.53 मीटर की कुल जगह का इस्तेमाल किया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने कार को दो पहियों पर चलाते हुए इस संकरी जगह में पार्क किया और फिर उसे वापस चारों पहियों पर उतारकर स्टंट पूरा किया.



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अलस्टेयर के मुताबिक, वह अपने पुराने पैरेलल पार्किंग रिकॉर्ड और दो पहियों पर कार चलाने की अपनी कैपेबिलिटी को एक साथ दिखाना चाहते थे. उनका मकसद इस स्टंट को सामान्य हैंडब्रेक टर्न से कहीं ज्यादा रोमांचक बनाना था. The O2 के बाहर किया गया यह कारनामा देखने वालों के लिए भी काफी खास रहा.

11 साल के बेटे ने ड्रिफ्ट कार्ट से बनाया रिकॉर्ड

जहां पिता अपनी कार से कमाल दिखा रहे थे, वहीं 11 साल के विलियम ने भी अपने हुनर से सबको चौंका दिया. उन्होंने ड्रिफ्ट कार्ट पर लगातार 10 बार गोल-गोल घूमने यानी डोनट्स बनाने का स्टंट सिर्फ 17.14 सेकंड में पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने ड्रिफ्ट कार्ट से लगातार 10 डोनट्स बनाने का सबसे तेज समय का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

विलियम का कहना है कि वह अपने पिता से इंस्पायर्ड हैं और भविष्य में उनके रिकॉर्ड तोड़ने के साथ-साथ अपने नाम कई नए रिकॉर्ड भी दर्ज कराना चाहते हैं. उन्होंने ने कहा कि, लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत और अभ्यास करते रहना चाहिए. कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सही कोशिश से कोई भी विश्व रिकॉर्ड बना सकता है.



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इन दोनों का सबसे खास कारनामा तब देखने को मिला, जब उन्होंने पहली बार एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की. इस चुनौती का नाम सबसे कम दूरी पर एक-दूसरे की तरफ पैरेलल पार्किंग करना था. इसके लिए विलियम ने डुअल कंट्रोल वाली सफेद रंग की क्लासिक Mini चलाई, जबकि अलस्टेयर ने लाल रंग की Mini Cooper की स्टीयरिंग संभाली.

दोनों ने एक ही समय पर अपनी-अपनी कारों को पार्क किया. इस दौरान दोनों कारों के बीच की दूरी महज 210 सेंटीमीटर यानी 2.10 मीटर रह गई. इस तरह पिता और बेटे ने एक साथ एक ज्वाइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.



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