गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार महिंद्रा XUV-700 की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हरलाल, उनकी पत्नी राजकुमारी और बेटा तेजवीर एक्सप्रेसवे पैदल पार कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी.

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हादसे में 65 वर्षीय हरलाल और 50 वर्षीय राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय तेजवीर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

जानकारी के मुताबिक, कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी.

तीनों को अस्पताल पहुंचाया

सूचना मिलते ही क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने हरलाल और राजकुमारी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तेजवीर की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने XUV-700 को बरामद कर लिया है. अब पुलिस चालक की पहचान और तलाश में जुटी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि कार चालक और हादसे की वजह का पता लगाया जा सके.

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