उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछने के साथ ही बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है. बीजेपी सूबे में मेगा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है. बीजेपी के विधायकों, सांसदों, एमएलसी और राज्यसभा सांसदों को गांव-गांव जाकर 'चौपाल' लगाने का टास्क सौंपा गया है.

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बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में हुई एक अहम वर्चुअल बैठक में चौपाल लगाने की रणनीति बनाई गई है. माना जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति से अपने बिगड़े सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का प्लान है.

MLA से लेकर MP तक को मिला नया टास्क

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व ने सभी जनप्रतिनिधियों को 5 दिसंबर तक इस विशेष जनसंपर्क अभियान को पूरा करने की डेडलाइन दी है. इसके तहत जिम्मेदारी का बंटवारा बेहद स्पष्ट तरीके से किया गया है और विधायकों को लक्ष्य भी सौंपा गया है.

बीजेपी के सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे 5 दिसंबर तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 50 चौपाल आयोजित करें. इसी तरह से पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में 10 चौपाल लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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बीजेपी ने कमजोर सीटों के लिए बनाया प्लान

उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का विधायक नहीं है या जहां पार्टी की संगठनात्मक स्थिति कमजोर मानी जा रही है, उन सीटों के लिए पार्टी ने खास प्लान बनाया है. बीजेपी ने ऐसी सीटों के लिए अपने विधान परिषद सदस्यों और राज्यसभा सांसदों को चौपाल लगाने का जिम्मा दिया है.

बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर सपा-कांग्रेस से पिछड़ गई थी, उन सीटों पर भी पार्टी ने खास फोकस कर रखा है. ऐसे में पार्टी ने इन सीटों पर संगठन के मजबूत नेताओं को लगाया है.

बीजेपी के 'चौपाल अभियान' का मकसद?

2017 से लगातार यूपी की सत्ता में रहने के चलते बीजेपी के सामने एंटी-इनकंबेंसी की संभावना मानी जा रही है और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को लेकर भी चुनौती है. पार्टी ने इन चुनौतियों को काउंटर करने के लिए 'चौपाल' को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है.

इस अभियान के जरिए पार्टी के विधायक, सांसद और संगठन से जुड़े नेता सीधे ग्रामीणों और मतदाताओं के बीच बैठकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे और उनकी स्थानीय समस्याओं को सुनेंगे. इसके साथ ही, बैठक में मतदाता सूची के 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) की भी समीक्षा की गई है, ताकि बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा सके.

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40 नेताओं की टीम और संघ के साथ समन्वय

चौपाल अभियान के समानांतर बीजेपी ने संगठन के स्तर पर भी चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है. पार्टी ने प्रदेश के हर दो जिलों के बीच एक पर्यवेक्षक यानी कुल 40 पर्यवेक्षक तैनात करने की योजना बनाई है, जो गांवों में चौपाल लगाकर चुनावी तैयारियों और विधायकों के कामकाज की जमीनी रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जन चौपालों के जरिए जनता से सीधा संवाद करने की मुहिम को गति दे रहे हैं.

वहीं, विपक्षी दलों के जातीय और पीडीए समीकरणों को काउंटर करने के लिए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीमें भी घर-घर संपर्क और ग्राम चौपालों के माध्यम से जनता की नाराजगी दूर करने और वोट बैंक को एकजुट रखने की कवायद में जुटी हैं. इस तरह से बीजेपी 2027 के चुनाव के लिए कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

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