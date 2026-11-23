हरियाणा के सोनीपत में दहेज की मांग और शादी टूटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने एक कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल कुलदीप (एक्स.) नंबर 2036/OND को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस ने उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, संबंधित पुलिसकर्मी के आचरण को गंभीरता से लिया गया है और तय नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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दिल्ली पुलिस ने 23 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक बयान में बताया कि यह मामला 20 नवंबर 2026 को सोनीपत, हरियाणा में हुई घटना से जुड़ा है. दहेज मांगने और उसके बाद शादी रद्द होने के आरोपों पर पुलिस विभाग ने संज्ञान लिया है. आरोपी कांस्टेबल को विभागीय कार्रवाई लंबित रहने तक निलंबित किया गया है. मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

शिकायत के मुताबिक, सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी सुभाष कुमार ने अपनी बेटी की शादी गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप से तय की थी. सुभाष कुमार ITI गन्नौर से रिटायर्ड हैं. आरोप है कि जनवरी 2026 में बिचौलियों के जरिए रिश्ता तय हुआ था. उस समय दूल्हे को दिल्ली पुलिस में तैनात बताया गया था और लड़की के परिवार से कहा गया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए.

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26 अप्रैल को दोनों परिवारों के बीच रिंग सेरेमनी हुई थी. इसके बाद अगस्त में शादी की तारीख 20 नवंबर 2026 तय की गई. लेकिन आरोप है कि शादी की तारीख तय होने के बाद दूल्हे और उसकी मां ने दहेज की मांग शुरू कर दी. लड़की के पिता का आरोप है कि मांगें लगातार बढ़ती गईं और शादी से पहले कार व सोने के गहनों को लेकर दबाव बनाया गया.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, दूल्हे ने अपने लिए दो तोले की सोने की चेन और अंगूठी मांगी थी. इसके अलावा उसकी मां के लिए सोने के टॉप्स और चांदी की पायल मांगी गई. परिवार के लिए महंगे कपड़ों की मांग भी की गई. आरोप है कि इसके साथ ही दूल्हा पक्ष बड़ी गाड़ी की मांग पर अड़ गया और ब्रेजा कार देने का दबाव बनाया जाने लगा.

दुल्हन के पिता ने अपनी आर्थिक हैसियत के मुताबिक करीब 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई थी. लेकिन आरोप है कि दूल्हा पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था और ब्रेजा कार की मांग करता रहा. शिकायत के अनुसार, 18 नवंबर को भी बिचौलियों के जरिए ब्रेजा कार की मांग दोहराई गई थी. इसके बावजूद लड़की के परिवार ने शादी की तैयारियां जारी रखीं.

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 19 नवंबर को दुल्हन पक्ष सगाई से जुड़ी रस्म के लिए दूल्हे के घर पहुंचा था. इस दौरान फर्नीचर और अन्य सामान दिया गया. लेकिन दूल्हे और उसकी मां ने सामान को घटिया बताते हुए ताने दिए. आरोप है कि इसके बाद दूल्हे के भाई-भाभी के लिए सोने की चेन और टॉप्स, जबकि मां के लिए सोने के कड़े की मांग की गई.

दुल्हन के पिता का आरोप है कि शादी से पहले लगातार नई मांगें रखी जा रही थीं. परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार सामान देने की कोशिश की, लेकिन मांगों को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ. शिकायत के मुताबिक, कार और गहनों को लेकर दबाव शादी के दिन तक जारी रहा.

20 नवंबर को सोनीपत के मुरथल रोड स्थित मामचंद वाटिका में शादी समारोह आयोजित किया गया था. शिकायतकर्ता के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे दूल्हा और उसकी मां पहले सादे कपड़ों में समारोह स्थल पहुंचे. आरोप है कि वहां ब्रेजा कार नहीं देखकर उन्होंने शादी नहीं करने की बात कही. बाद में दूल्हा बारात के साथ समारोह में पहुंचा, लेकिन कार और गहनों की मांग को लेकर विवाद जारी रहा.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिचौलियों ने भी ब्रेजा कार और दूल्हे के भाई-भाभी के लिए सोने के गहनों की मांग को लेकर दबाव बनाया. दूल्हे की मां ने कथित तौर पर मांग पूरी नहीं होने पर बारात वापस ले जाने की धमकी दी. लड़की पक्ष की ओर से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला बिगड़ गया.

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दुल्हन के पिता का आरोप है कि मांगों को लेकर समझाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और मारपीट हुई. विवाद के बाद रात करीब 12 बजे दूल्हा पक्ष बारात लेकर लौट गया और शादी नहीं हुई. इस घटना के बाद दुल्हन के परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की.

सुभाष कुमार ने दूल्हे कुलदीप, उसकी मां रेशमरती, भाई-भाभी और दो बिचौलियों समेत कुल छह लोगों के खिलाफ सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी के लिए दिया गया फर्नीचर, सोने-चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान भी वापस नहीं किया गया. फिलहाल सोनीपत के सेक्टर-27 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सोनीपत में दहेज मांगने और शादी टूटने से जुड़ा यह विवाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा था. शादी के दौरान कथित मांगों और बारात लौटने को लेकर मामला वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने कुलदीप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि संबंधित पुलिसकर्मी के आचरण को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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