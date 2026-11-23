उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया है. ट्रंप ने पिछले साल किम से संपर्क करने के लिए फोन किया और चिट्ठी भी भेजी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इस बीच उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों की ताकत बढ़ा रहा है. किम ने अमेरिका से बातचीत के लिए अपनी शर्त रखी है, जिसके तहत ट्रंप को उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम स्वीकार करना होगा.

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वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, किम के पास अब करीब 60 परमाणु हथियार होने का अनुमान है. उसकी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क जैसे शहरों तक पहुंच सकती हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र स्थित उत्तर कोरिया के मिशन के जरिए किम तक चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश की थी. अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरियाई राजनयिक को रास्ते में रोककर चिट्ठी सौंपी. लेकिन बाद में उस राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में बिना खोले ही चिट्ठी अमेरिकी प्रतिनिधि के सामने रख दी.

अब तक कितनी बार मिले ट्रंप और किम?

ट्रंप और किम अपने पहले कार्यकाल में तीन बार मुलाकात कर चुके हैं. 2018 में सिंगापुर में दोनों नेताओं की पहली शिखर वार्ता हुई थी. इसके बाद 2019 में वियतनाम में बातचीत हुई, लेकिन परमाणु हथियारों को खत्म करने और प्रतिबंधों में राहत को लेकर सहमति नहीं बन सकी. उसी साल दोनों नेता कोरियाई सीमा पर भी मिले थे.

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रूस के साथ बढ़ रही उत्तर कोरिया की नजदीकी

रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में ट्रंप से आखिरी मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया का परमाणु जखीरा बढ़ा है. पहले उसके पास 20 से 30 परमाणु हथियार होने का अनुमान था, जो अब करीब 60 बताया जा रहा है. उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन वाली मिसाइलें भी विकसित की हैं, जिन्हें पहले से ईंधन भरकर मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है.

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अमेरिका से बातचीत के लिए किम की भी अपनी शर्तें

रूस के साथ बढ़ते रिश्तों ने भी किम की ताकत बढ़ाई है. उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस को रॉकेट और तोप के गोले भेजे हैं. बदले में रूस से उसे सैन्य और तकनीकी मदद मिलने की बात सामने आई है. दोनों देशों ने आपसी रक्षा समझौता भी किया है. अब किम अमेरिका से उत्तर कोरिया को परमाणु ताकत के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अमेरिका परमाणु कार्यक्रम स्वीकार करे तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व संभव है, वरना टकराव जारी रहेगा.

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