बिहार की राजधानी पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है. सोमवार सुबह पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र स्थित दमराही घाट पर प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची. इसके बाद अवैध ईंट भट्ठों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया. कार्रवाई के दौरान अब तक 11 चिमनियों को ध्वस्त किए जाने की जानकारी सामने आई है.

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सुबह-सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. कई जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया. इस दौरान पटना सिटी पूर्वी एसपी, डीएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

प्रशासन की योजना दीदारगंज से लेकर गायघाट तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की है. इसके तहत रास्ते में आने वाले अवैध ईंट भट्ठों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन की टीमें पूरे इलाके में अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं.

कोर्ट की समय सीमा पूरी होने के बाद एक्शन

बताया जा रहा है कि न्यायालय की ओर से प्रशासन को कार्रवाई के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया था. निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों की मौजूदगी में यह अभियान चलाया जा रहा है.

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सिटी एसपी शैलजा भी मौके पर मौजूद रहीं. प्रशासन का यह अभियान अतिक्रमण हटाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. आने वाले दिनों में दीदारगंज से गायघाट तक इस अभियान के तहत और भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो सकती है.



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