मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में शादी समारोह के दौरान दामाद सुखवीर ने विवाद के चलते न बुलाए जाने पर ससुर की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी. यह वारदात शादी समारोह के पास हुई, जिससे खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. मृतक के बेटे अरविंद की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी यह घटना सामने आई. आखिर में आंसुओं के बीच हुए दूल्हा-दुल्हन के फेरे हुए और गमगीन माहौल में बारात विदा हुई.

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शादी के बीच मातम और परिवार का दर्द

मृतक के बेटे अरविंद ने बताया कि शादी समारोह की रस्म चल रही थी, तभी विवाद के चलते न बुलाए गए जीजा सुखवीर ने उनके पिता की हत्या कर दी. अरविंद ने यह भी बताया कि जब वे बस से आ रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने अपने जीजा को देखा था. वहीं, लड़की की मां ने दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने कर्ज लेकर शादी की थी और अभी शादी के फेरे भी नहीं पढ़ पाए थे कि यह घटना हो गई.

खाली प्लॉट में मिला शव, गले पर चोट के निशान

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि गोवर्धन थाना क्षेत्र में शादी का आयोजन चल रहा था, तभी लड़के के पिता के मृत अवस्था में मिलने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने जांच में पाया कि शादी स्थल के पास जनमासा है, बीच से खेत होकर रास्ता जाता है और खेत के पास खाली प्लॉट में शव मिला. मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं.

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धमकी के आरोप में मुकदमा, गिरफ्तारी को टीम रवाना

पूछताछ में परिवार ने बताया कि दामाद ने धमकी दी थी कि शादी वाले दिन घर में खून बहेगा. इसी आशंका के आधार पर परिवार ने तहरीर दी, जिसके बाद नामजद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. एसएसपी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है और उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा.

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