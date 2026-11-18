सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लेकर इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2027 से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अर्जुन को अपनी टीम में बरकरार रखा है. यानी वह आगामी सीजन में भी लखनऊ की जर्सी में नजर आएंगे. इसी बीच फ्रेंचाइजी ने उनके लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जो चर्चा में है.

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लखनऊ सुपर जायंट्स ने अर्जुन की तस्वीर के साथ लिखा, 'मेहनत में कोई कमी नहीं, निशाने में कोई चूक नहीं.' फ्रेंचाइजी के इस संदेश से साफ है कि टीम ने अर्जुन पर अपना भरोसा कायम रखा है.

मुंबई इंडियंस से लखनऊ तक का सफर

अब 27 साल के हो चुके अर्जुन तेंदुलकर 2021 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि, IPL डेब्यू के लिए उन्हें 2023 तक इंतजार करना पड़ा. वह 2025 तक मुंबई की टीम का हिस्सा रहे.

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इस दौरान अर्जुन को कुल 5 IPL मैच खेलने का मौका मिला, जिनमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और 13 रन बनाए. स्विंग गेंदबाजी की क्षमता दिखाने के बावजूद उन्हें लगातार प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी.

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IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें ऑल-कैश ट्रेड के जरिए 30 लाख रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स को सौंप दिया था. अब LSG ने IPL 2027 के लिए भी उन्हें रिटेन किया है.

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अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल र‍िकॉर्ड कैसा रहा है?

2023 में अर्जुन का आईपीएल में डेब्यू हुआ. तब से वो आईपीएल में केवल 6 मैच ही खेले हैं, जहां उनके नाम 4 व‍िकेट हैं. वहीं उनके बल्ले से 18 रन आए हैं. वह 2026 के सीजन में लखनऊ के लिए केवल एक मैच खेले थे, जहां उन्होंने एक व‍िकेट आया और उस पंजाब के ख‍िलाफ उस मुकाबले में उन्होंने 5 रन बनाए हैं.

ऐसा है अर्जुन तेंदुलकर का घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड

अर्जुन ने घरेलू क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

फर्स्ट क्लास: 24 मैच, 52 विकेट और 685 रन.

लिस्ट ए: 24 मैच, 26 विकेट और 160 रन.

टी20: 30 मैच, 36 विकेट और 194 रन.

लखनऊ सुपर जायंट्स के पास IPL 2027 ऑक्शन से पहले 47.45 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा पर्स मौजूद है. टीम के सात स्लॉट खाली हैं, जिनमें तीन विदेशी खिलाड़ियों की जगह शामिल है. इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को टीम में बनाए रखने का फैसला किया है.

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