दुनियाभर में अपनी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण प्रेम के लिए पहचाने जाने वाले भूटानी राजघराने ने एक बार फिर ग्लोबल मंच पर सबका ध्यान खींच लिया है. मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित अर्थशॉट प्राइज सेरेमनी में भूटान ने अर्थशॉट प्राइज 2026 जीता जिसे भूटान की राजकुमारी आशी चिमी यांगजोम वांगचुक (Princess Ashi Chimi Yangzom Wangchuck) ने रिसीव किया. इस दौरान भूटान की राजकुमारी ने अपने बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

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भारत में भूटानी प्रिंसेस छाईं

राजकुमारी आशी चिमी ने इस ग्लोबल इवेंट के लिए महिलाओं के भूटानी राष्ट्रीय और पारंपरिक परिधान किरा को चुना. खूबसूरत फूलों से सजी इस रेशमी पोशाक में उनका अंदाज बेहद भव्य और शालीन नजर आया.

इसका कॉलर और स्लीव्स का बॉर्डर गहरे नारंगी रंग का था. राजकुमारी ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी इस ड्रेस को मिनिमल ज्वैलरी और क्लासी हेयरस्टाइल के साथ कैरी किया जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. राजकुमारी ने सुंदर डैंगलिंग ईयररिंग्स पहने थे और बालों में जूड़ा बनाया हुआ था. इस सादगी में भूटानी प्रिंसेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

भूटान की राजकुमारी आशी चिमी (Photo Credit: Instagram@yeewongbhutan)

अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से राजकुमारी ब्रिटेन की प्रिंसेस केट मिडलटन को भी कड़ी टक्कर देती दिखीं. उनके इस ग्रेसफुल और देसी-विदेशी संस्कृति के अनूठे संगम ने हर किसी का दिल जीत लिया.

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भूटान की ट्रेडिशनल ड्रेस है किरा

किरा भूटान में महिलाओं की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है जो टखने तक लंबी होती है और बुने हुए कपड़े के एक आयताकार टुकड़े से बनती है. इसे शरीर के चारों ओर लपेटकर मोड़ा जाता है, कंधों पर ब्रोच से पिन किया जाता है और कमर पर बेल्ट से बांधा जाता है.

इसे कपास, रेशम या मिश्रित धागों से बुना जाता है और इसके रंग औक पैटर्न क्षेत्र, अवसर और पसंद के अनुसार बदलते रहते हैं.

इस प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार समारोह में ब्रिटेन से लेकर भारत और दुनिया भर की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं. अपने सादगी भरे और पारंपरिक अंदाज में राजकुमारी आशी चिमी ने स्टाइल और ग्रेस के मामले में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों को भी कड़ी टक्कर दी.

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