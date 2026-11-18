दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के हॉटस्पॉट एक्शन प्लान की समीक्षा की. इस बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा और आयोग के अन्य सदस्य भी शामिल हुए. बैठक में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई और तेज करने पर जोर दिया गया.

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दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक हुई. दिल्ली सरकार के निमंत्रण पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा और आयोग के सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट एक्शन प्लान की समीक्षा की गई. बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा दिल्ली सरकार के सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया.

प्रदूषण रोकने के लिए जमीनी कार्रवाई तेज करने पर जोर

बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए चलाए जा रहे उपायों को और प्रभावी बनाना था. इस दौरान विशेष रूप से उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है. समीक्षा बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया.

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DPCC के कंट्रोल सेंटर में हुई बैठक

यह बैठक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में आयोजित की गई. बैठक की तस्वीरों में अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते नजर आए. इस कंट्रोल सेंटर में आयोजित बैठक के जरिए प्रदूषण की निगरानी और नियमों को लागू कराने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए साझा प्रयास

बैठक में CAQM अध्यक्ष राजेश वर्मा की मौजूदगी दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच जारी सहयोग को दर्शाती है. दिल्ली सरकार और CAQM की प्राथमिकताओं में प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर विशेष कार्रवाई शामिल है. इसके तहत मौजूदा एक्शन प्लान के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को और प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है.

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