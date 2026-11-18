हम रोजाना जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें मौजूद कुछ केमिकल गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं. ये केमिकल शरीर के हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे बच्चे के दिमागी विकास और आगे चलकर उसकी फर्टिलिटी पर भी असर पड़ने का खतरा रहता है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. WHO की 'स्टेट ऑफ द साइंस ऑन एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स 2026' रिपोर्ट के मुताबिक, इन केमिकल के नुकसान को लेकर ज्यादा मजबूत सबूत मिले हैं. ऐसे में केमिकल का एक्सपोजर कम करने की जरूरत है.

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क्या होते हैं हार्मोन बिगाड़ने वाले केमिकल?

इन केमिकल को एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल (EDCs) कहा जाता है. ये वो हार्मोन हैं जो शरीर के कई जरूरी काम संभालते हैं. इनमें बच्चों का विकास, फर्टिलिटी और दिमाग का विकास शामिल है. ये केमिकल प्लास्टिक की पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, खिलौने और दूसरी रोजमर्रा की चीजों के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं. अगर ये किसी गर्भवती महिला के शरीर में जाते हैं तो इससे गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी इनको पहुंचने का खतरा है.

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खून और मां के दूध तक में मिले केमिकल

रिपोर्ट के मुताबिक, इन केमिकल की मौजूदगी इंसानों के खून और मां के दूध तक में भी पाई गई है. इसका मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान भी बच्चे का संपर्क इन केमिकल से हो सकता है. इससे भविष्य में बच्चे की फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है और दिमाग का विकास भी धीरे होने का रिस्क है.

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3.5 लाख से ज्यादा केमिकल, जांच हुई बहुत कम की

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में 3.5 लाख से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल अलग- अलग चीजों के लिए हो रहा है, लेकिन इनमें से बहुत कम की हार्मोन सिस्टम पर पड़ने वाले असर को लेकर जांच हुई है. एक और बड़ी चिंता यह है कि इंसान और जानवर एक साथ कई तरह के केमिकल के संपर्क में आते हैं, जबकि नियम बनाने वाली एजेंसियां ज्यादातर उनकी जांच अलग-अलग करती हैं. ऐसे में युक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधिकारियों का कहना है कि खतरनाक केमिकल का एक्सपोजर कम करना की जरूरत है.



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