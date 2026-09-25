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अर्जुन तेंदुलकर संग रोमांट‍िक हुईं WIFE सान‍िया, बर्थडे पर यूं लुटाया प्यार, द‍िखी स्पेशल बॉन्ड‍िंग

सान‍िया चंडोक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, स्टोरी में वो अपने पत‍ि क्रिकेटर तेंदुलकर संग नजर आईं. खास बात यह रही कि सान‍िया ने यह स्टोरी पत‍ि अर्जुन तेंदुलकर के जन्मद‍िन पर शेयर की. वहीं अर्जुन के मौके पर उनके प‍िता सच‍िन तेंदुलकर ने भी उनको व‍िश किया और इस दौरान उनकी बहन सारा तेंदुलकर भी पोस्ट में द‍िखी.

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अर्जुन तेंदुलकर का बर्थडे बना खास, सानिया का रोमांटिक पोस्ट वायरल, सचिन से लेकर सारा तक ने किया विश (instagram@/saaniyatendulkar)
अर्जुन तेंदुलकर का बर्थडे बना खास, सानिया का रोमांटिक पोस्ट वायरल, सचिन से लेकर सारा तक ने किया विश (instagram@/saaniyatendulkar)

महान क्रिकेटर और 'क्रिकेट के भगवान' सच‍िन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का 24 सितंबर को जन्मदिन था. 1999 में जन्मे अर्जुन अब 27 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी सानिया चंडोक ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें वह अर्जुन के साथ नजर आईं.

सानिया का यह पोस्ट खास तौर पर अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर था. सान‍िया ने इस पोस्ट में पत‍ि अर्जुन का फोटो शेयर किया, जहां उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में हार्ट इमोजी भी शेयर की. 

arjun Saaniya

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अर्जुन के जन्मदिन पर उनके पिता और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी बेटे को खास अंदाज में विश किया. सचिन ने लिखा- तुम्हें आज जैसा इंसान बनते देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक रहा है, जन्मदिन मुबारक हो अर्जुन, तुम जैसे हो वैसे ही रहो. 

इस पोस्ट पर इरफान के साथ-साथ कई क्रिकेट प्रेमियों ने भी प्रतिक्रिया दी. इरफान पठान ने अर्जुन को शुभकामनाएं दीं, जबकि फातिमा अगरकर ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अर्जुन को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. टीम की पोस्ट में अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर नजर आईं. पोस्ट के जरिए दोनों भाई-बहन की क्यूट बॉन्डिंग भी देखने को मिली. 

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बड़े बिजनेस परिवार से आती हैं सानिया
सानिया चंडोक मुंबई के चर्चित बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. उनका परिवार हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर से जुड़े कारोबार में सक्रिय रहा है. परिवार का नाम ब्रुकलिन क्रीमरी और बास्किन-रॉबिंस जैसे ब्रांड्स से भी जुड़ा रहा है.हालांकि सानिया ने अपने करियर के लिए अलग रास्ता चुना. उन्होंने पेट केयर और एनिमल वेलनेस के क्षेत्र में अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाई है.

मार्च 2026 में हुई अर्जुन से शादी
सानिया चंडोक और अर्जुन तेंदुलकर ने 5 मार्च 2026 को शादी की थी. शादी से पहले भी दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही थी. सानिया का अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के साथ भी पुराना जुड़ाव बताया जाता है. 

क्रिकेट में पहचान बना रहे अर्जुन
सानिया जहां पेट केयर और वेटरनरी क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, वहीं अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट में अपना सफर आगे बढ़ा रहे हैं. अर्जुन ने क्रिकेट की शुरुआत मुंबई से की थी. बाद में वह घरेलू क्रिकेट में गोवा की टीम से खेलने लगे.

IPL में अर्जुन को सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपये में खरीदा था. हालांकि उन्हें IPL डेब्यू के लिए 2023 तक इंतजार करना पड़ा. मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने कुल 5 IPL मैच खेले, जिनमें 3 विकेट लिए और 13 रन बनाए.

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2026 के IPL सीजन के लिए अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख रुपये की ऑल-कैश डील में ट्रेड किया था.

अर्जुन के घरेलू क्रिकेट के आंकड़े
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अर्जुन ने 24 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 685 रन और 52 विकेट हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 24 मुकाबलों में 160 रन बनाए और 26 विकेट लिए हैं. वहीं टी20 क्रिकेट में अर्जुन के नाम 29 मैचों में 189 रन और 35 विकेट हैं.

अर्जुन क्रिकेट के मैदान पर अपना सफर आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी सानिया चंडोक ने पेट केयर, एनिमल वेलनेस और वेटरनरी ट्रेनिंग के जरिए अपनी अलग प्रोफेशनल पहचान बनाई है.

 

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