बिहार के बेतिया में अपराधियों ने दिनदहाड़े करोड़ों रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है. कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित सैनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वैलरी शोरूम को बुधवार दोपहर बदमाशों ने निशाना बनाया. करीब 6 से 8 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों को डराकर अपने कब्जे में ले लिया और लूटपाट शुरू कर दी.

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बताया जा रहा है कि सभी बदमाशों के हाथों में बंदूक समेत दूसरे हथियार थे. शोरूम में घुसते ही उन्होंने कर्मचारियों को हथियार दिखाकर धमकाया. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इसके बाद अपराधियों ने दुकान में रखे कीमती आभूषण समेटने शुरू कर दिए.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लुटेरे सोने-चांदी के आभूषणों के साथ नकदी भी लेकर फरार हो गए. शोरूम के कुछ कर्मचारियों का दावा है कि बदमाश दुकान में रखे लगभग सभी गहने और कैश लूटकर ले गए हैं. लूटी गई संपत्ति की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है.

विरोध करने पर कर्मचारी को बंदूक की बट से पीटा

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लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की. बताया जा रहा है कि विरोध करने पर एक कर्मचारी को बंदूक की बट से पीटकर घायल कर दिया गया. हथियारबंद अपराधियों की इस करतूत से शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल है.

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े व्यस्त सड़क पर स्थित ज्वैलरी शोरूम में हुई इस बड़ी लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

DIG और SSP ने संभाला मोर्चा, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय और SSP कुमार गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शोरूम के कर्मचारियों से पूछताछ कर वारदात की पूरी जानकारी जुटाई.

पुलिस अब शोरूम में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके जरिए अपराधियों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. साथ ही बदमाशों के आने-जाने के रास्तों और इस्तेमाल किए गए वाहनों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अपराधी किस रास्ते से शोरूम तक पहुंचे थे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए. फिलहाल घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और बदमाशों की तलाश जारी है.

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