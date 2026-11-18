अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं और कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाया है, तो तत्काल टिकट आपके काम आ सकता है. लेकिन IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करना इतना आसान नहीं होता. बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में ज्यादातर सीटें भर जाती हैं. ऐसे में कई बार पेमेंट करते समय या पैसेंजर की डिटेल भरने में देरी हो जाती है और टिकट बुक नहीं हो पाता.

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अगर आप टिकट बुक करने से पहले कुछ जरूरी सेटिंग्स कर लेते हैं, तो आपका समय बच सकता है. आइए जानते हैं उन 5 जरूरी सेटिंग्स के बारे में, जिनकी मदद से आप IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करते समय अपना समय बचा सकते हैं.

1. Aadhaar Authentication जरूर करें

IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए Aadhaar Authentication जरूरी है. इसके लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाकर My Account में Authenticate User के ऑप्शन पर जाएं. यहां अपना आधार नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें. ध्यान रहे कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए.

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2. Master List में पहले से सेव करें पैसेंजर की डिटेल

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तत्काल टिकट बुक करते समय पैसेंजर का नाम, उम्र और जेंडर भरने में समय लग सकता है. इससे बचने के लिए IRCTC की My Master List में पहले से यात्रियों की डिटेल सेव कर लें. इससे टिकट बुक करते समय बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

3. मोबाइल नंबर रखें अपडेट

IRCTC अकाउंट में अपना सही मोबाइल नंबर जरूर रखें. टिकट बुकिंग के दौरान OTP की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए ऐसा नंबर इस्तेमाल करें जो आपके पास हो और जिस पर आसानी से ओटीपी मिल सके.

4. पेमेंट का तरीका पहले से रखें तैयार

तत्काल टिकट बुक करते समय पेमेंट में देरी होने से भी परेशानी हो सकती है. इसलिए पहले से अपना UPI ऐप तैयार रखें. बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें और UPI PIN भी याद रखें. इससे पेमेंट के समय आपका समय बचेगा.

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5. ट्रेन और सीट की जानकारी पहले से रखें तैयार

टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन तय कर लें. साथ ही अपनी पसंद की क्लास और बर्थ भी पहले से सोच लें. इससे बुकिंग के दौरान आपको बार-बार जानकारी नहीं ढूंढनी पड़ेगी.

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कब शुरू होती है तत्काल टिकट बुकिंग?

IRCTC पर AC क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन-AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है. यह बुकिंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले खुलती है. इसलिए समय से पहले लॉगिन करके सारी जानकारी तैयार रखें.



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