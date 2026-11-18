>बेटा देरी से उठने पर...

हम लेट उठते हैं इसका मतलब,

ये नहीं है कि हम आलसी हैं,

अरे मां हमारे सपनें बड़े हैं...!!!

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>पत्नी- सुनो जी बाहुबली अच्छी है देख लो.

पति व्हाट्सएप चलाता हुआ बाहर गैलरी में चला गया.

पत्नी- दर आजाओ मैंने बाहुबली बोला है. बाजूवाली नहीं !

>'जीने के है चार दिन' गाना सुनने के बाद,

लड़का- रिचार्ज मैंने 84 दिन का करा लिया है,

अब मैं क्या करूं.

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>रिश्तेदार- बेटा आगे जिंदगी में क्या करोगे?

बेटा- कुछ भी करूंगा पर किसी के घर जाके,

उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा.

>पिता- बेटी पहले तो तुम मुझे पापा कहती थी,

लेकिन अब तुम मुझे डैड कहती है, क्यों?

बेटी- ओह डैड, पापा कहने से लिपस्टिक खराब होती है.

>लड़के और लड़की 36 गुण मिल गए.

लड़के वालों ने मना कर दिया.

लड़की वाले हैरान,

पूछा- जब सारे गुण मिलते हैं तो आपने मना क्यों किया?

लड़के वाले- हमारा लड़का बिलकुल लफंगा है,

अब क्या बहु भी लफंगी ले आए...?



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(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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