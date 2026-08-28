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2.75 लाख के लिए दोस्त बना कातिल, चूड़ियां-चप्पल रखकर प्रेम प्रसंग का रचा ड्रामा, ऐसे खुला शकील हत्याकांड का राज

कौशाम्बी में शकील हत्याकांड का पुलिस ने तीन दिन बाद खुलासा किया है. पैसों के लेनदेन के विवाद में उसके दोस्त मोहम्मद कदीम ने हत्या की थी. जांच भटकाने के लिए आरोपी ने घटनास्थल पर चूड़ियां, दुपट्टा, चप्पल और अन्य सामान रखकर इसे प्रेम प्रसंग का रंग देने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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कोर्ट में पेशी के बाद हत्या के आरोपी को जेल भेजा. (Photo: ITG)
कोर्ट में पेशी के बाद हत्या के आरोपी को जेल भेजा. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में तीन दिन पहले हुए शकील हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, शकील की हत्या किसी प्रेम प्रसंग के चलते नहीं, बल्कि पैसों के लेनदेन के विवाद में उसके ही दोस्त ने की थी. हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटनास्थल पर चूड़ियां, दुपट्टा, चप्पल और दूसरी चीजें फेंक दीं. इससे ऐसा लगे कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और पुलिस की जांच दूसरी दिशा में चली जाए. पुलिस ने मामले में आरोपी मोहम्मद कदीम पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी समदा को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे का चाकू, सिर पर वार करने के लिए इस्तेमाल की गई ईंट, मृतक के टूटे मोबाइल के पार्ट्स, पर्स और अन्य सामान बरामद किया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

मामला 25 अगस्त की सुबह सामने आया था. मंझनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि समदा गांव में राम वनगमन मार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. निर्माणाधीन मकान के अंदर चारपाई पर खून से लथपथ शव पड़ा था. मृतक का सिर धड़ से अलग था. पुलिस ने शव की पहचान समदा निवासी शकील अहमद के रूप में की. शकील की उम्र करीब 40 साल थी.  परिजनों ने पुलिस को बताया कि शकील 24 अगस्त की रात अपने भाई की दवा लेने के लिए मंझनपुर गया था. इसके बाद वह देर रात तक वापस नहीं लौटा. परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था. अगले दिन निर्माणाधीन मकान में उसका शव मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया.

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मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कई पहलुओं से जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण ने हत्याकांड के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और दूसरे साक्ष्यों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया गया. पुलिस को जांच के दौरान मोहम्मद कदीम पर शक हुआ. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस पूछताछ में हत्या की वजह पैसों का लेनदेन सामने आया. आरोपी ने बताया कि शकील और वह दोस्त थे और दोनों के बीच पैसों का लेनदेन होता रहता था.

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1.10 लाख लिए थे, मांग रहा था 2.75 लाख

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद कदीम ने शकील से करीब एक लाख दस हजार रुपये ब्याज पर लिए थे. आरोपी के अनुसार, ब्याज समेत शकील उससे करीब 2 लाख 75 हजार रुपये वापस मांग रहा था. कदीम के पास रुपये लौटाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे. पैसे वापस करने का दबाव बढ़ने के बाद आरोपी ने शकील की हत्या की साजिश रची. आरोपी के मुताबिक, 24 अगस्त की रात उसने शकील को रुपये देने के बहाने राम वनगमन मार्ग के पास बुलाया. इसके बाद दोनों एक निर्माणाधीन मकान में पहुंचे.लआरोप है कि वहां मौका पाकर कदीम ने लोहे के चाकू और ईंट से शकील पर हमला कर दिया. हमले में उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव के साथ ऐसी चीजें रखीं, जिससे पुलिस को लगे कि हत्या के पीछे किसी महिला या प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है.

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पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने घटनास्थल पर चूड़ियां तोड़कर चारपाई पर डाल दीं. इसके अलावा महिला के कपड़े, चप्पल और अन्य सामान भी वहां रख दिए गए. आरोपी का मकसद पुलिस की जांच को दूसरी दिशा में ले जाना था. यानी एक तरफ हत्या पैसों के विवाद में की गई और दूसरी तरफ मौके पर महिला से जुड़ी चीजें रखकर इसे प्रेम प्रसंग का मामला दिखाने की कोशिश की गई. हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों को जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई.

हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे का चाकू और सिर पर वार करने में इस्तेमाल की गई ईंट बरामद कर ली है. इसके अलावा मृतक के टूटे मोबाइल के पार्ट्स, पर्स और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है. एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि शकील और कदीम एक-दूसरे के दोस्त थे और उनके बीच पैसों का लेनदेन होता रहता था. इसी लेनदेन के विवाद में शकील की हत्या की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, मामले में जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड का खुलासा किया गया है.
 

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