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'इसे रिलीज की मंजूरी कैसे मिली', बोले BJP के पूर्व नेता अन्नामलाई, टॉक्सिक पर उठाया सवाल

बीजेपी के पूर्व नेता ने इस बात पर चिंता जताई कि 'टॉक्सिक' जैसी फिल्म का युवा और आसानी से प्रभावित होने वाले दिमागों पर क्या असर पड़ सकता है. अन्नामलाई ने यह भी सवाल उठाया कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को मंजूरी कैसे दे सकता है.

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टॉक्सिक पर उठे सवाल (Photo: Screengrab)
टॉक्सिक पर उठे सवाल (Photo: Screengrab)

बीजेपी के पूर्व नेता के. अन्नामलाई ने यश की फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' की आलोचना की है. उन्होंने फिल्म में महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके और युवाओं पर इसके असर पर सवाल उठाए हैं. अन्नामलाई ने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की भी आलोचना की कि उन्होंने इस फिल्म को रिलीज होने दिया.

तमिलनाडु के इस नेता ने कहा, 'कल मैंने एक फिल्म के बारे में सुना. इसने पहले ही दिन 104 करोड़ रुपये कमाए. हम 'टॉक्सिक' (जहरीली) बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म का नाम ही 'Toxic' रख दिया है. यह फिल्म महिलाओं को गलत नजरिए से दिखाती है और पैसे कमाती है.'

पूर्व बीजेपी नेता का सवाल
उन्होंने युवाओं पर फिल्म के असर को लेकर चिंता जताई. कोयंबटूर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'अगर हम छात्रों को यह फिल्म दिखाएंगे, तो हमारे देश का क्या होगा? हम शहरों में जाकर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) ऐसी फिल्म को सर्टिफिकेट देता है और वह रिलीज हो जाती है. यह फिल्म महिलाओं का सम्मान नहीं करती है.'

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यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब 'Toxic' को महिलाओं के विवादास्पद चित्रण, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और हिंसा के दृश्यों के कारण काफी चर्चा और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

'Toxic' ने पहले दिन कमाए 100 करोड़
गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. सैक्लनिक के मुताबिक, फिल्म ने भारत में पहले दिन सभी भाषाओं में कुल मिलाकर 101 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की.

500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में बनी यह फिल्म बुधवार को देश भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में डब करके रिलीज की गई थी.

एक बयान में, 'Toxic' के मेकर्स ने कहा कि फिल्म ने हिंदी बाजार में भी शानदार शुरुआत की. यहां इसने 55.4 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जो यश की फिल्म 'KGF: Chapter 2' के पहले दिन के 53.95 करोड़ रुपये के कलेक्शन से ज़्यादा है.

हालांकि, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी गई. फिल्म 'धुरंधर 2' जैसी बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों को दूसरे दिन जो जबरदस्त उछाल मिला था, वैसी रफ्तार बनाए रखने में यह फिल्म संघर्ष करती दिखी. 'टॉक्सिक' में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे कई कलाकार शामिल हैं.
 

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