न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी 20 नवंबर को सिटी हॉल में स्पीच दे रहे थे. इस दौरान कैमरे में कैद हुआ एक अजीब मोमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.मामदानी के ठीक पीछे खड़ा एक शख्स अचानक आंखें घुमाता और अलग-अलग तरह के एक्सप्रेशन बनाता नजर आया. उसके हाव-भाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों का ध्यान मेयर के भाषण से हटकर उसी शख्स पर चला गया.

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वीडियो वायरल होते ही शुरू हुए 'एलियन' वाले कमेंट

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने उसके आंखें घुमाने के अंदाज की तुलना एलियन से की, जबकि कुछ यूजर्स ने उसे 'रेप्टिलियन' तक बता दिया.

एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि 'छिपकली जैसे जीव' कई सालों से इंसानों के बीच रह रहे हैं और राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं. इसके बाद दूसरे यूजर्स भी इसी तरह के मीम और मजेदार कमेंट करने लगे.

हालांकि, इन दावों का कोई सबूत नहीं है. 'रेप्टिलियन' वाली बात दरअसल एक पुरानी साजिश की थ्योरी का हिस्सा है. इसमें दावा किया जाता है कि कुछ रूप बदलने वाले सरीसृप जैसे जीव इंसानों का रूप लेकर समाज और सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हैं.

BACKGROUND ATTENDEE'S EYES turning COMPLETELY WHITE for SPLIT SECOND during MAYOR MAMDANI'S NYC PRESS CONFERENCE goes VIRAL REAL FOOTAGE from the official livestream leaves viewers SPOOKED X USERS debate whether it's a 'REPTILIAN', an 'ALIEN' or simply a 'CAMERA GLITCH' https://t.co/eC0TawMBpc — RT (@RT_com) November 22, 2026

पहले भी वायरल हो चुके हैं ऐसे वीडियो

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अमेरिका में यह पहली बार नहीं है जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी व्यक्ति के हाव-भाव सोशल मीडिया पर साजिश की थ्योरी और मीम्स का कारण बने हों. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों से जुड़े कुछ वीडियो भी इसी तरह ऑनलाइन चर्चा में आए थे.

फिलहाल मामदानी के पीछे खड़े इस शख्स की पहचान सामने नहीं आई है. वीडियो में उसके एक्सप्रेशन ने जरूर सोशल मीडिया यूजर्स को मीम बनाने का एक नया मौका दे दिया है.

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