Places to visit in Himachal in December: दिसंबर का महीना घूमने के लिहाज से काफी खास होता है. इस दौरान कई पहाड़ी जगहें बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं और चारों तरफ खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. अगर आप भी सर्दियों में किसी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां बर्फबारी देखने के साथ एडवेंचर और सुकून के पल बिताने का मौका मिले तो हिमाचल प्रदेश का प्लान बना सकते हैं. यहां मनाली से लेकर शिमला और सिस्सू तक कई ऐसी जगहें हैं, जहां दिसंबर में घूमने का अलग ही मजा है.

और पढ़ें

मनाली और सोलंग वैली

दिसंबर में घूमने के लिए मनाली सबसे फेमस जगहों में से एक है. यहां बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और ठंडा मौसम आपको सर्दियों का शानदार अनुभव देते हैं. मनाली के पास मौजूद सोलंग वैली में मौसम और बर्फ की स्थिति अनुकूल होने पर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा यहां पैराग्लाइडिंग और जिपलाइनिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी उपलब्ध हो सकती हैं.

शिमला और कुफरी

अगर आप सर्दियों में पहाड़ों के साथ खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं तो शिमला जा सकते हैं. यहां की पुरानी इमारतें, मॉल रोड और क्राइस्ट चर्च घूमने के लिए मशहूर हैं. दिसंबर में क्रिसमस और नए साल के दौरान शहर का माहौल भी काफी खास हो जाता है. वहीं, शिमला से कुछ दूरी पर स्थित कुफरी में बर्फबारी होने पर आप बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं.

Advertisement

सिस्सू

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में स्थित सिस्सू सर्दियों में बेहद खूबसूरत नजर आता है. अटल टनल के रास्ते यहां पहुंचा जा सकता है. दिसंबर में मौसम अनुकूल रहने पर यहां बर्फ से ढके पहाड़, जमी हुई धाराएं और खूबसूरत झरने देखने को मिल सकते हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो सिस्सू आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

डलहौजी और खज्जियार

डलहौजी अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, देवदार के जंगलों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां से कुछ दूरी पर खज्जियार स्थित है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. दिसंबर में बर्फबारी होने पर यहां के हरे-भरे मैदान सफेद चादर से ढक जाते हैं. परिवार और पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए ये दोनों जगहें अच्छी हैं.

कसोल और पार्वती वैली

अगर आप सर्दियों में किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं तो कसोल और पार्वती वैली का प्लान बना सकते हैं. यहां पहाड़ों, नदी और हरे-भरे जंगलों के बीच समय बिताने का मौका मिलता है. दिसंबर में ठंड काफी बढ़ जाती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है. यहां आप कैफे में समय बिता सकते हैं और दोस्तों के साथ बोनफायर का आनंद ले सकते हैं.

Advertisement

धर्मशाला और मैक्लोडगंज

धर्मशाला और मैक्लोडगंज भी दिसंबर में घूमने के लिए बेस्ट जगहें हैं. यहां से धौलाधार पर्वत श्रृंखला के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं. मैक्लोडगंज में तिब्बती संस्कृति, मठ और कैफे देखने को मिलते हैं. इसके अलावा यहां आसपास छोटी-छोटी हाइकिंग भी कर सकते हैं. अगर आप बर्फबारी के साथ-साथ शांति और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

चैल

अगर आप शिमला की भीड़ से दूर किसी शांत पहाड़ी जगह पर घूमना चाहते हैं तो चैल जा सकते हैं. यह जगह अपने घने देवदार के जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. दिसंबर में यहां का मौसम काफी ठंडा रहता है. बर्फबारी होने पर चैल की खूबसूरती और बढ़ जाती है. यहां आप चैल पैलेस और दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान को भी देख सकते हैं.

कसौली

हिमाचल प्रदेश का कसौली एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां की शांत सड़कें, पुराने चर्च, हरे-भरे जंगल और पहाड़ों के नजारे लोगों को खूब पसंद आते हैं. दिसंबर में यहां ठंड का एहसास होता है. अगर आप भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं तो कसौली घूमने जा सकते हैं.

कल्पा

किन्नौर जिले में स्थित कल्पा अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. यहां से किन्नर कैलाश पर्वत का शानदार दृश्य दिखाई देता है. दिसंबर में बर्फबारी होने पर पूरा इलाका सफेद चादर से ढका नजर आ सकता है. यहां की शांत वादियां और सेब के बागान इस जगह को खास बनाते हैं. हालांकि, सर्दियों में यहां जाने से पहले सड़क और मौसम की स्थिति जरूर जांच लें.

Advertisement

तीर्थन वैली

अगर आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं तो तीर्थन वैली आपके लिए बेस्ट हो सकती है. यहां बहती नदी, घने जंगल, लकड़ी के खूबसूरत घर और पहाड़ों के नजारे देखने को मिलते हैं. दिसंबर में यहां ठंड बढ़ जाती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. यहां आप प्रकृति के बीच घूमने, छोटी हाइकिंग और शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं.

घूमने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

दिसंबर में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है. बर्फबारी और खराब मौसम के कारण सड़कें बंद भी हो सकती हैं. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें. गर्म कपड़े, अच्छे जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखें. ध्यान दें कि हर जगह दिसंबर में बर्फबारी हो, यह जरूरी नहीं है.

ध्यान दें: कल्पा और तीर्थन वैली जैसे इलाकों में सर्दियों के दौरान मौसम और सड़क की स्थिति बदल सकती है. इसलिए निकलने से पहले स्थानीय अपडेट जरूर लें.

---- समाप्त ----