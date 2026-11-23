मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां जोरों पर है. पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बीच शादी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कई तरह की चर्चाएं थीं. खासकर घोड़ा रेस को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब अनंत सिंह ने खुद सामने आकर स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने दो टूक कहा है कि शादी में जो कार्यक्रम पहले से तय किए गए हैं, वे सभी उसी तरह होंगे. बारिश से कोई ऐसी परेशानी नहीं है, जिससे आयोजन में बदलाव करना पड़े. घोड़ा रेस भी होगी, कलाकार भी आएंगे और मेहमानों के खाने-पीने से लेकर बाकी सभी व्यवस्थाएं तय कार्यक्रम के मुताबिक रहेंगी.

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अनंत सिंह बोले- जितना पानी बरसा है, कोई दिक्कत नहीं

मीडिया से बातचीत के दौरान अनंत सिंह से बारिश और शादी की तैयारियों पर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि जितना पानी बरसा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. सब कुछ सही है और शादी में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. अनंत सिंह ने कहा, 'जितना पानी बरसा है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है. सब सही है. जैसे जो प्रोग्राम है, वैसे ही होगा. खाना-पीना, घोड़ा का दौड़ा, सारे कलाकार सब आएंगे.' उनके इस बयान से उन चर्चाओं पर विराम लग गया, जिनमें बारिश के कारण घोड़ा रेस और दूसरे कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी. अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि आयोजन की तैयारियां जारी हैं और सभी कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार ही होंगे.

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घोड़ा रेस के लिए मैदान तैयार करने में जुटे लोग

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले होने वाली घोड़ा रेस इस समारोह का खास आकर्षण है. इसके लिए बाढ़ के नदवा गांव में मैदान तैयार किया गया है. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत अलग-अलग राज्यों से कई घोड़े पहुंच चुके हैं. पिछले कई दिनों से घोड़ों की सुबह और शाम प्रैक्टिस कराई जा रही थी. बारिश के कारण मैदान में कुछ जगह पानी और कीचड़ की स्थिति बनी, जिससे अभ्यास प्रभावित हुआ. घोड़ों को रखने के लिए बनाए गए पंडालों में भी कुछ दिक्कतें आई हैं. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि मैदान में बारिश का असर बहुत ज्यादा नहीं है. उनके लोगों ने मिट्टी हटाकर स्थिति का जायजा लिया है. करीब दो इंच तक ही पानी का असर देखने को मिला है. मैदान को ठीक करने का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि घोड़ा रेस के आयोजन में कोई परेशानी न आए. इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है. इसकी वजह सिर्फ अलग-अलग राज्यों से आने वाले घोड़े नहीं, बल्कि विजेता के लिए रखा गया प्रथम पुरस्कार भी है. घोड़ा रेस में पहले स्थान पर आने वाले घोड़े के मालिक को थार गाड़ी दी जानी है.

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25 नवंबर को होगी शिवांगी की शादी, तिलक समारोह में जुटे थे हजारों लोग

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. इससे पहले 20 नवंबर को पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनिक रिजॉर्ट में तिलक-फलदान समारोह आयोजित किया गया था. इस समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और मेहमान पहुंचे थे. अनंत सिंह के पहुंचते ही समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया था. समारोह में अमेरिका, अहमदाबाद और दूसरे शहरों से भी मेहमान शामिल होने पहुंचे थे. होने वाले समधी रणविजय कुमार सिंह ने भी अनंत सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया था. अब शादी के मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. घोड़ा रेस के अलावा कई कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं. बारिश के कारण पंडाल निर्माण और मैदान की तैयारियों में कुछ परेशानी जरूर आई है, लेकिन अनंत सिंह के बयान के बाद यह स्पष्ट है कि आयोजन की योजना में बदलाव का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.

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