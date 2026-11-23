राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है. रविवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 200 से नीचे था लेकिन सोमवार को हवा फिर से खराब होने लगी. यमुना किनारे स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी. यहां AQI 297 दर्ज किया गया. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र की वायु गुणवत्ता भी लगातार खराब हो रही है.

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दिल्ली में अब सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हल्का कोहरा भी छाने लगा है. दिल्ली के साथ ही मुंबई में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है. सोमवार को महाराष्ट्र के दादर, बांद्रा और बांद्रा-वर्ली सी लिंक धुंध की चादर से ढके नजर आए. मुंबई में सोमवार को AQI 321 दर्ज किया गया. मुंबई में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है. वहीं, दिल्ली की आबोहवा खराब श्रेणी में है.

CPCB के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में औसत AQI 243 दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और आनंद विहार के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 237 दर्ज किया गया. इसे खराब श्रेणी में रखा गया है. वहीं, CPCB के मुताबिक कनॉट प्लेस में AQI 225 रहा. सिरीफोर्ट में 337, मैदानगढ़ी इलाके में 323, NSUT जाफरपुर में 323, तालकटोरा गार्डन में 315 और पुसा इलाके में AQI 274 दर्ज किया गया.

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NCR क्षेत्र में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई. गाजियाबाद में AQI 236 तो वहीं ग्रेटर नोएडा में 228 दर्ज किया गया.

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CPCB के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में माना जाता है. दिल्ली NCR में इस समय प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकता है.

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