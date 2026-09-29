नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स! 9 साल की देरी के बाद बारापूला फेज-3 तैयार, अमित शाह आज करेंगे उद्घाटन

दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को बारापूला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद नोएडा से एम्स की दूरी अब महज 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगी.

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दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को बताया कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर करना बेहद आसान हो जाएगा. इसके साथ ही लोगों को लंबे जाम से बड़ी राहत मिलेगी

प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि बारापूला फेज-3 कॉरिडोर के शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से लेकर एम्स तक की कनेक्टिविटी पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो जाएगी.

नोएडा से एम्स अब 20 मिनट में पहुंचे

इस नए मार्ग के खुलने से नोएडा, गाजियाबाद और मयूर विहार के लोगों के लिए दक्षिण दिल्ली पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा. अब तक जहां मयूर विहार से एम्स पहुंचने में ट्रैफिक के कारण करीब 60 मिनट यानी एक घंटा तक का समय लग जाता था, वहीं ये सफर अब घटकर मात्र 15 से 20 मिनट रह जाएगा. ये परियोजना 'विकसित दिल्ली' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.

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अमित शाह इस उद्घाटन के साथ-साथ शहर में कुछ दूसरे विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे. वो मोदी मिल से कालकाजी और सावित्री सिनेमा हाफ फ्लाईवॉर का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा, वो मुकरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे. इन नए फ्लाईवॉर से दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक कम होगा.

9 साल की देरी के बाद पूरा हुआ प्रोजेक्ट

बता दें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपनी तय समय-सीमा से काफी पीछे चल रहा था. बारापूला फेज-3 कॉरिडोर को साल 2014 में मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था. पहले इसे 2017 तक पूरा हो जाना था, लेकिन भौगोलिक चुनौतियों, धीमी रफ्तार और प्रशासनिक अड़चनों के कारण इसे पूरा होने में 9 साल की लंबी देरी का सामना करना पड़ा.

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कई बार लागत बढ़ने के बाद अब इस पूरे प्रोजेक्ट की संशोधित लागत करीब 1,635 करोड़ रुपये हो गई है. लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर के जुड़ने से सराय काले खान के पास यह मौजूदा बारापूला फ्लाईओवर से मिल जाएगा, जिससे करीब 9 किलोमीटर का एक सीधा और सिग्नल-फ्री रास्ता तैयार हो जाएगा.

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