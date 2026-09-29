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पाकिस्तान आर्मी पर कहर बनकर टूटी BLA की महिला ब्रिगेड, 9 को मार गिराया

बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने अपनी नई महिला यूनिट करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन यानी KAAD का वीडियो जारी किया है. संगठन का दावा है कि उसके दो ऑपरेशनों में 9 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और कई घायल हुए हैं.

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BLF की महिला ब्रिगेड को KAAD कहते हैं. (Photo- Refined By AI)
BLF की महिला ब्रिगेड को KAAD कहते हैं. (Photo- Refined By AI)

बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बार फिर हमले का दावा किया गया है. बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने अपनी नई महिला लड़ाकू यूनिट करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन (KAAD) का वीडियो जारी किया है. संगठन का दावा है कि इस महिला यूनिट ने बलोचिस्तान के अलग-अलग इलाकों में दो ऑपरेशन किए, जिनमें पाकिस्तानी सेना के 9 जवान मारे गए और कई अन्य घायल हुए.

BLF के मुताबिक, KAAD ने अपना दूसरा ऑपरेशन कलात के मंगोचर इलाके में किया. संगठन की ओर से जारी वीडियो में तुरबत के जोसाक इलाके में CPEC रोड पर पाकिस्तानी सेना के क्विक रिएक्शन फोर्स (QRF) के काफिले पर कथित हमले की फुटेज भी दिखाई गई है. हालांकि, इन हमलों और हताहतों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी सेना पर हमले का BLA ने वीडियो किया जारी, 14 अगस्त को ब्लैक डे मना रहा बलोचिस्तान

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महिला कमांडर ने लड़ाकों को दी ब्रीफिंग

BLF की ओर से जारी वीडियो में एक महिला कमांडर लड़ाकों को मिशन के बारे में जानकारी देती नजर आती है. इसके बाद कुछ लड़ाके सैन्य वाहनों के काफिले पर बेहद करीब से फायरिंग करते दिखाई देते हैं. वीडियो में KAAD की ट्रेनिंग से जुड़ी फुटेज भी दिखाई गई है.

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कलात के मंगोचर इलाके की अलग फुटेज में महिला लड़ाकों को वाहनों को रोकते और उनकी जांच करते हुए दिखाया गया है. BLF ने इन तस्वीरों को अपनी महिला यूनिट की ट्रेनिंग और ऑपरेशनल क्षमता के सबूत के तौर पर पेश किया है.

KAAD को लेकर BLF ने क्या दावा किया?

BLF का कहना है कि उसने कई साल की ट्रेनिंग और तैयारी के बाद KAAD को एक संगठित लड़ाकू यूनिट के तौर पर तैयार किया है. संगठन के मुताबिक, इस यूनिट का लगातार ऑपरेशन में उतरना BLF के भीतर उसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है आजादी, बलोचिस्तान आज क्यों मना रहा है?

BLF पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रहा है. संगठन का दावा है कि बलोचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है. हालांकि, पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों की मौत और घायल होने से जुड़े BLF के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में दिखाई गई घटनाओं की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है.

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