Shukra Ki Ulti Chaal 2026: 18 महीने बाद 3 अक्टूबर से शुक्र बदलेंगे चाल! होगा छप्परफाड़ धन लाभ

Shukra Ki Ulti Chaal 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, पूरे 18 महीने (डेढ़ साल) के लंबे अंतराल के बाद शुक्र देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. शुक्र 3 अक्टूबर से वक्री (उल्टी) चाल शुरू करेंगे, जो 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगी.

और पढ़ें

ज्योतिष में शुक्र की वक्री चाल का विशेष महत्व होता है. जब भी सुख-समृद्धि का दाता ग्रह उल्टी चाल चलता है, तो यह कई राशियों के जीवन में पुरानी योजनाओं को पुनर्जीवित करने, अटका हुआ धन वापस दिलाने और अचानक बड़े आर्थिक लाभ के योग बनाता है. आइए जानते हैं कि 3 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच शुक्र की इस वक्री चाल से किन राशियों की बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- अटका धन वापस मिलेगा और भौतिक सुखों में वृद्धि

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, इसलिए वक्री चाल आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होगी. लंबे समय से फंसा हुआ या उधार दिया गया पैसा वापस मिलने के पूरे योग हैं. नया वाहन, ज्वेलरी या कोई कीमती सामान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापार में पुरानी रणनीतियों को दोबारा लागू करने से बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)- आय के नए स्रोत और व्यापार में विस्तार

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना आर्थिक दृष्टिकोण से वरदान साबित हो सकता है. दैनिक और मुख्य आय में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. जो लोग नया बिजनेस शुरू करने या निवेश करने का मन बना रहे थे, उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलेगी. विदेश यात्रा या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कामों से भारी धन लाभ के संकेत हैं.

तुला राशि (Libra)- करियर में बड़ा उछाल और व्यक्तित्व का आकर्षण

तुला राशि पर भी शुक्र देव का ही आधिपत्य है. इस वक्री काल में आपकी साख और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग या ग्लैमर फील्ड से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी. लव लाइफ और दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और मधुरता आएगी.

मकर राशि (Capricorn)- प्रॉपर्टी से लाभ और सोई किस्मत का साथ

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र एक परम मित्र ग्रह माने जाते हैं. जमीन-जायदाद, रियल एस्टेट या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला आपके पक्ष में हल होगा. कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) आपके काम की तारीफ करेंगे और पूरा सहयोग देंगे. बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक तंगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

Advertisement

शुक्र की वक्री चाल के दौरान शुभ फल बढ़ाने के उपाय

- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष मखाने की खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

- प्रतिदिन ऊं शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

- किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----