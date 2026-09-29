scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Ki Ulti Chaal 2026: 18 महीने बाद 3 अक्टूबर से शुक्र बदलेंगे चाल! होगा छप्परफाड़ धन लाभ

Shukra Ki Ulti Chaal 2026: ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण शुक्र का गोचर होता है, उतना ही शुक्र की वक्री चाल भी है. शुक्र उल्टी चाल पूरे 18 महीने बाद बदलने जा रहे हैं. जो आइए जानते हैं कि शुक्र की वक्री चाल किन राशियों के लिए बढ़िया रहने वाली है.

Advertisement
X
शुक्र का वक्री होना चार राशियों के लिए माना जा रहा है बढ़िया (Photo: ITG)
शुक्र का वक्री होना चार राशियों के लिए माना जा रहा है बढ़िया (Photo: ITG)

Shukra Ki Ulti Chaal 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, पूरे 18 महीने (डेढ़ साल) के लंबे अंतराल के बाद शुक्र देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. शुक्र 3 अक्टूबर से वक्री (उल्टी) चाल शुरू करेंगे, जो 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगी.

ज्योतिष में शुक्र की वक्री चाल का विशेष महत्व होता है. जब भी सुख-समृद्धि का दाता ग्रह उल्टी चाल चलता है, तो यह कई राशियों के जीवन में पुरानी योजनाओं को पुनर्जीवित करने, अटका हुआ धन वापस दिलाने और अचानक बड़े आर्थिक लाभ के योग बनाता है. आइए जानते हैं कि 3 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच शुक्र की इस वक्री चाल से किन राशियों की बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- अटका धन वापस मिलेगा और भौतिक सुखों में वृद्धि

सम्बंधित ख़बरें

pitru paksha 2026 four planets retrograde
पितृपक्ष में 4 ग्रहों की उल्टी चाल, इन 4 राशियों पर संकट!
venus transit libra 2026
तुला राशि में शुक्र का गोचर, चमकेगी 5 राशियों की किस्मत!
Shukra Vakri 2026
पितृपक्ष में शुक्र वक्री, दिवाली तक 3 राशियों पर धन लुटाएंगी लक्ष्मी
Shukra Vakri 2026
3 अक्टूबर को शुक्र वक्री, इन 4 राशियों की मुसीबत बढ़ाएगी उल्टी चाल
Shukra Vakri 2026
3 अक्टूबर को शुक्र अस्त, 42 दिन नोटों में खेलेंगी ये 3 लकी राशियां

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, इसलिए वक्री चाल आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होगी. लंबे समय से फंसा हुआ या उधार दिया गया पैसा वापस मिलने के पूरे योग हैं. नया वाहन, ज्वेलरी या कोई कीमती सामान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापार में पुरानी रणनीतियों को दोबारा लागू करने से बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)- आय के नए स्रोत और व्यापार में विस्तार

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना आर्थिक दृष्टिकोण से वरदान साबित हो सकता है. दैनिक और मुख्य आय में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. जो लोग नया बिजनेस शुरू करने या निवेश करने का मन बना रहे थे, उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलेगी. विदेश यात्रा या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कामों से भारी धन लाभ के संकेत हैं.

तुला राशि (Libra)- करियर में बड़ा उछाल और व्यक्तित्व का आकर्षण

तुला राशि पर भी शुक्र देव का ही आधिपत्य है. इस वक्री काल में आपकी साख और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग या ग्लैमर फील्ड से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी. लव लाइफ और दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और मधुरता आएगी.

मकर राशि (Capricorn)- प्रॉपर्टी से लाभ और सोई किस्मत का साथ

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र एक परम मित्र ग्रह माने जाते हैं. जमीन-जायदाद, रियल एस्टेट या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला आपके पक्ष में हल होगा. कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) आपके काम की तारीफ करेंगे और पूरा सहयोग देंगे. बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक तंगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

Advertisement

शुक्र की वक्री चाल के दौरान शुभ फल बढ़ाने के उपाय

- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष मखाने की खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

- प्रतिदिन ऊं शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

- किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चौथे महाभियोग की तैयारी, जानिए तीन का क्या हुआ? |
    4 गेंदों में 3 विकेट, फिर हैट्रिक... इस बॉलर से खौफ खाते थे बल्लेबाज, आंकड़े बेहद दमदार |
    पाकिस्तान आर्मी पर कहर बनकर टूटी BLA की महिला ब्रिगेड, 9 को मार गिराया |
    नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स! 9 साल की देरी के बाद बारापूला फेज-3 तैयार, अमित शाह आज करेंगे उद्घाटन |
    ऐश्वर्या राय ने टशन में किया रैंप वॉक, सिर पर पहना क्राउन, दी फ्लाइंग Kiss, हॉलीवुड हसीनाओं संग झूमीं |
    ट्रेनों के पीछे क्यों जलती-बुझती है लाल बत्ती? रेलवे के इस आदेश से खुला राज |
    राज्यसभा चुनाव के लिए सपा खरीदेगी 3 नॉमिनेशन पेपर, बीजेपी से स्मृति ईरानी-कौशल किशोर के नाम की चर्चा |
    4 घंटे नींद, सिगरेट, पढ़ाई का स्ट्रेस... द‍िल्ली में UPSC छात्र को आया हार्ट अटैक, 24 की उम्र में पड़ गए स्टेंट |
    'जीतने के करीब थे, फिर क्या हुआ?' DUSU चुनाव नतीजों पर बरसे राहुल गांधी, कन्हैया कुमार-विनोद जाखड़ से मांगा जवाब |
    मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, मेरठ पुलिस अलर्ट
    Advertisement