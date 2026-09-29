डंठल-बीज भूल जाइए! सिर्फ 1 पत्ती से घर में उग जाएंगे ये 5 खूबसूरत पौधे, जानें आसान तरीका

घर को हरा-भरा बनाने के लिए पौधे लगाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन हर बार नया पौधा लोगों के बजट को हिला सकता है. नर्सरी में मिलने वाले पौधे महंगे होते हैं. ऐसे में कई बार पौधे खरीदने की बात लोगों को टेंशन में ला देती है. अगर आपका बजट भी हिल जाता है, तो ये खबर आपके लिए है. हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप डंठल या बीज से नहीं बल्कि एक पत्ती से उगा सकते हैं. जी हां, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद किसी पौधे की सिर्फ एक हेल्दी पत्ती भी नए पौधे की शुरुआत बन सकती है? कुछ पौधों को बीज या तने की कटिंग के बजाय पत्ती से भी तैयार किया जा सकता है. इसे लीफ प्रोपेगेशन (Leaf Propagation) कहा जाता है.

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अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए घर में पौधों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके काफी काम आ सकता है. हालांकि हर पौधे की पत्ती से नया पौधा नहीं बनता और सही नमी, मिट्टी व रोशनी का ध्यान रखना जरूरी होता है. आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जिन्हें पत्ती से उगाने की कोशिश की जा सकती है.



1. जेड प्लांट: जेड प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और इसकी मोटी पत्तियों में पानी जमा रहता है. यही वजह है कि इसे पत्ती से उगाना आसान माना जाता है.

इसके लिए पौधे की एक हेल्दी पत्ती लें और उसे सीधे मिट्टी में लगाने के बजाय पहले करीब 1-2 दिन सूखने दें. इसके बाद पत्ती को हल्की नम मिट्टी के ऊपर रख दें. कुछ समय बाद इसमें जड़ें निकलना शुरू हो सकती हैं. आमतौर पर जड़ें बनने में 2 से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं. जब जड़ें अच्छी तरह विकसित हो जाएं, तब इसे गमले में लगाया जा सकता है.

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2. स्नेक प्लांट: ज्यादातर घरों में स्नेक प्लांट लगाया जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसे पत्ती के टुकड़ों से भी तैयार किया जा सकता है. इसके लिए एक हेल्दी पत्ती को करीब 3-3 इंच के टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को पानी में आधा डुबोकर रखा जा सकता है. चाहें तो कोकोपीट और परलाइट के मिश्रण में भी लगाया जा सकता है. कुछ हफ्तों में इसमें जड़ें बननी शुरू हो सकती हैं. जड़ें आने के बाद इसे गमले की मिट्टी में ट्रांसफर कर दें.

3. बेगोनिया: अगर आपको फूलों वाले पौधे पसंद हैं तो बेगोनिया आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी पत्ती से भी नया पौधा तैयार किया जा सकता है. इसके लिए एक हेल्दी पत्ती लें और उसे बीच से काट लें. अब इसे नम मिट्टी या कोकोपीट के ऊपर रखें. ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा न हो. सही नमी मिलने पर करीब 2 से 4 हफ्तों में जड़ें डेवलप हो सकती हैं. जब जड़ें बढ़ने लगें और नई पत्तियां दिखाई देने लगें, तब इसे अलग गमले में लगाया जा सकता है.

4. पोर्टुलाका: रंग-बिरंगे फूलों वाला पोर्टुलाका कम देखभाल में भी अच्छे से बढ़ने वाला पौधा है. इसे भी पत्ती की मदद से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए हेल्दी पत्ती लें और उसे ऐसी मिट्टी में बो दें, जिसमें से पानी आसानी से निकल पाए. ध्यान रहे जब आप पोर्टुलाका की पत्ती मिट्टी में लगाएं, तो वो नम होनी चाहिए. पत्ती को मिट्टी के अंदर दबाने की जरूरत नहीं है. करीब 7 से 14 दिनों में जड़ें निकलना शुरू हो सकती हैं. इसके बाद पौधे को थोड़ा समय दें ताकि वो मजबूत हो सके. आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों में ये अच्छी तरह डेवलप होना शुरू कर सकता है.

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5. गैस्टेरिया: गैस्टेरिया देखने में काफी खूबसूरत सजावटी पौधा है और इसे बालकनी से लेकर घर के अंदर तक रखा जा सकता है. इसकी देखभाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती.

इसे पत्ती से उगाने के लिए पहले एक स्वस्थ पत्ती लें और करीब 1-2 दिन सूखने दें. इसके बाद इसे कोकोपीट और परलाइट जैसे हल्के मिट्टी के मिश्रण के ऊपर रखें. पत्ती को पूरी तरह मिट्टी में दबाने से बचें. करीब 3 से 6 हफ्तों में जड़ें निकल सकती हैं. जब जड़ें 2-3 इंच तक बढ़ जाएं और नई पत्तियां आने लगें, तब इसे गमले में ट्रांसफर किया जा सकता है.

पत्ती से पौधा उगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

पत्ती से पौधा तैयार करने में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और नमी का ख्याल रखना है. पत्ती को ऐसी मिट्टी में रखें जिसमें पानी रुकता न हो. जरूरत से ज्यादा पानी देने पर पत्ती सड़ सकती है. वहीं, बहुत तेज धूप में रखने से भी ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है.

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