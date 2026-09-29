4 गेंदों में 3 विकेट, फिर हैट्रिक... इस बॉलर से खौफ खाते थे बल्लेबाज, आंकड़े बेहद दमदार

क्रिकेट इतिहास में कुछ गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. वेस्टइंडीज के महान ऑफ स्पिनर लांस गिब्स भी ऐसे ही गेंदबाज थे. आज ही के दिन 92 साल पहले, 29 सितंबर 1934 को जन्मे गिब्स ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ, जबरदस्त स्पिन और उछाल से टेस्ट क्रिकेट में अलग पहचान बनाई.

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गिब्स टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने थे. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 79 टेस्ट मैच खेले और कुल 309 विकेट अपने नाम किए. उनके नाम 18 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी रहा.

खास बात यह थी कि इतनी ज्यादा विकेट लेने के बावजूद उन्होंने रन बेहद किफायती तरीके से दिए. उनके टेस्ट करियर का इकॉनमी रेट करीब 1.98 रन प्रति ओवर रहा.

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ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रचा इतिहास

1960 से 1962 के बीच गिब्स का प्रदर्शन अपने चरम पर था. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में टीम से बाहर रखा गया, लेकिन सिडनी टेस्ट में मौका मिलते ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखा दिया.

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He was the 1st spinner to surpass 300 Test wickets with 18 five wicket hauls.



Happy Birthday to Lance Gibbs.🎂 pic.twitter.com/GQoC9ws3cY — Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025

सिडनी में गिब्स ने सिर्फ चार गेंदों के अंदर 3 विकेट झटक दिए. इसके बाद एडिलेड में उन्होंने हैट्रिक लेकर अपनी खतरनाक गेंदबाजी का एक और नमूना पेश किया.

भारत के खिलाफ वो ऐतिहासिक स्पेल

गिब्स के करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया. बारबाडोस में उन्होंने गेंद से ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं सके.

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उन्होंने 53.3 ओवर में 38 रन देकर 8 विकेट हासिल किए. खास बात यह थी कि उनके सभी आठ विकेट सिर्फ 15 ओवर के स्पेल में आए और इस दौरान उन्होंने केवल 6 रन ही दिए.

यह प्रदर्शन इतना शानदार था कि गिब्स अपने पूरे करियर में इसे दोबारा नहीं दोहरा सके. लांस गिब्स ने अपने लंबे करियर में वेस्टइंडीज की स्पिन गेंदबाजी को नई पहचान दी. उनकी सटीकता, स्पिन और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने की क्षमता ने उन्हें क्रिकेट इतिहास के महान स्पिनरों में जगह दिलाई.

कैसा रहा गिब्स का इंटरनेशनल करियर?

टेस्ट: 79

पारी: 148

विकेट: 309

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: 8/38

औसत: 29.09

इकोनॉमी: 1.98

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वनडे: 3

पारी: 3

विकेट: 2

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: 1/12

औसत: 29.50

इकोनॉमी: 2.26

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