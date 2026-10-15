स्टारलिंक बैन की यूक्रेन वाली घटना के क्या सबक हैं, डिफेंस से जुड़े क्या खतरें हैं?

अक्टूबर 2026 में यूक्रेन की सेना को अचानक एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित स्टारलिंक (खासकर इसके सैन्य वर्जन स्टारशील्ड) पर बिना पूर्व सूचना के स्पीड कम की गई. टर्मिनल 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा गति पर चलने पर कनेक्शन टूटने लगा. इससे यूक्रेनी ड्रोन मिशन प्रभावित हुए.

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हमलावर ड्रोन और रूसी जेट-संचालित ड्रोनों को रोकने वाले इंटरसेप्टर दोनों प्रभावित हुए. कुछ यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे 'परमाणु हमले' जैसा बताया क्योंकि कई मिशन रद्द करने पड़े और फ्रंटलाइन ऑपरेशंस बाधित हुए.

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एलन मस्क ने स्पष्ट किया कि स्टारशील्ड अमेरिकी सरकार और सैन्य नियंत्रण में है. किसी भी गति या उपयोग सीमा का फैसला अमेरिकी सेना और अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति लेते हैं. स्टारलिंक कॉमर्शियल सर्विस है. आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यह घटना केवल तकनीकी समस्या नहीं थी. यह राजनीतिक और रणनीतिक निर्भरता का जीवंत उदाहरण बन गई.

घटना से मिले प्रमुख सबक

सबसे बड़ा सबक यह है कि आधुनिक युद्ध में संचार उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना हथियार. स्टारलिंक ने यूक्रेन को कम लागत वाले, जैमिंग-रोधी संचार का रास्ता दिया. हजारों टर्मिनल फ्रंटलाइन पर इस्तेमाल हो रहे हैं. पोलैंड अकेले लगभग 29,000 टर्मिनल उपलब्ध करा चुका है. कुल संख्या एक लाख से ज्यादा बताई जाती है. लेकिन जब कोई निजी कंपनी या विदेशी सरकार 'स्विच' कंट्रोल करती है तो पूरा सिस्टम एक रात में कमजोर पड़ सकता है.

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दूसरा सबक है कि कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी को सैन्य उपयोग में लाने पर नियम और नियंत्रण जरूरी हैं. स्पेसएक्स ने शुरू से ही आक्रामक सैन्य कार्रवाई पर पाबंदी लगाई हुई थी. 2022-23 में क्रीमिया के पास यूक्रेनी समुद्री ड्रोन हमले के लिए स्टारलिंक सक्रिय न करने का फैसला एलन मस्क ने खुद लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बड़े युद्ध का खतरा बढ़ सकता है.

तीसरा सबक है वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत. यूरोपीय संघ और यूक्रेन अब IRIS² जैसे स्वदेशी या बहुपक्षीय सैटेलाइट सिस्टम पर जोर दे रहे हैं क्योंकि एक स्रोत पर निर्भरता रणनीतिक कमजोरी पैदा करती है.

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रक्षा संबंधी खतरे और स्टारलिंक पर पिछले आरोप

स्टारलिंक पर कई बार आरोप लगे हैं. सबसे प्रमुख है सेवा को कंट्रोल करना या बाधित करना. रूसी सेना ने अवैध रूप से स्मगल किए गए टर्मिनल ड्रोनों पर लगाए. इससे उनके ड्रोन जैमिंग से बचने लगे और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम हो गए. स्पेसएक्स ने बाद में अवैध रूसी उपयोग को रोकने के कदम उठाए. यूक्रेनी हैकर्स ने भी रूसी सैनिकों को फर्जी स्टारलिंक रजिस्ट्रेशन सेवा देकर उनके जगहों का खुलासा किया.

डेटा चोरी या जासूसी के सीधे आरोप कम हैं लेकिन चिंताएं हैं. स्टारलिंक की प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर डेटा (लोकेशन, आईपी, संचार संबंधी जानकारी) को AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान जोड़ा गया. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि विज्ञापन डेटा और अन्य स्रोतों से स्टारलिंक यूजर्स का स्थान पहचाना जा सकता है.

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हालांकि स्पेसएक्स खुद नेटवर्क हैक करके डेटा चुराने का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया. मुख्य मुद्दा कंट्रोल और संभावित डेटा शेयरिंग का है. युद्ध के मैदान में डिस्टर्ब करने के आरोप मुख्य रूप से सेवा प्रतिबंधों से जुड़े हैं. क्रीमिया घटना और 2026 की गति सीमा इसी श्रेणी में आती है.

क्या स्टारलिंक सैटेलाइट ड्रोन या मिसाइलों को नियंत्रित या हैक कर सकते हैं?

वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से जवाब साफ है. स्टारलिंक सैटेलाइट खुद ड्रोन या मिसाइल को नियंत्रित नहीं करते. वे केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं. अगर कोई ड्रोन या सिस्टम स्टारलिंक टर्मिनल लगाकर रियल-टाइम कमांड और वीडियो फीड लेता है तो कनेक्शन काटने या सीमित करने से नियंत्रण प्रभावित हो सकता है. लेकिन बिना स्टारलिंक टर्मिनल वाले सिस्टम पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता.

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स्टारलिंक लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) पर हजारों सैटेलाइट का नेटवर्क है. यह Ku और Ka बैंड में काम करता है जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैम करना मुश्किल है क्योंकि सैटेलाइट तेजी से मूव करते हैं. बीम संकरी होती है. इससे ड्रोन ऑपरेटर लंबी दूरी तक स्थिर कनेक्शन पा सकते हैं. लेकिन सैटेलाइट किसी मिसाइल की स्पीड या दिशा सीधे नहीं बदल सकते.

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वह काम गाइडेंस सिस्टम, आईएनएस, जीपीएस या ऑनबोर्ड कंप्यूटर का है. अगर कोई सिस्टम स्टारलिंक पर निर्भर है तो कनेक्शन बाधित करने से ऑपरेटर कंट्रोल खो सकता है, लेकिन हैक करके रिमोटली हथियार का नियंत्रण लेना अलग और जटिल साइबर क्षमता है जो अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं हुई.





भारत के लिए संभावित खतरे

भारत में स्टारलिंक की लॉन्च प्रक्रिया सुरक्षा मंजूरी के चरण में रुकी हुई है. गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां चिंता जता रही हैं. तक्षशिला इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में मुख्य जोखिम बताए गए हैं.

पहला... सरकार किसी क्षेत्र में सेवा बंद करना चाहे तो भी अवैध टर्मिनल काम करते रह सकते हैं.

सरकार किसी क्षेत्र में सेवा बंद करना चाहे तो भी अवैध टर्मिनल काम करते रह सकते हैं. दूसरा... जरूरत के समय सेवा बंद हो सकती है.

जरूरत के समय सेवा बंद हो सकती है. तीसरा... डेटा का उपयोग भारतीय हितों के खिलाफ हो सकता है.

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भारत में पहले भी अवैध स्टारलिंक उपकरण बरामद हुए हैं. मणिपुर में उग्रवादियों के पास, पंजाब बॉर्डर पर ड्रग स्मगलिंग से जुड़े मामलों में और समुद्री जहाजों पर नशीले पदार्थों के साथ. ईरान संघर्ष में अवैध उपयोग की रिपोर्ट्स ने भी भारतीय एजेंसियों को चिंतित किया.

अगर भारत स्टारलिंक पर निर्भर हो जाता है तो सीमा क्षेत्रों (लद्दाख, अरुणाचल, कश्मीर) में संचार विदेशी नियंत्रण में आ सकता है. युद्ध या तनाव की स्थिति में सेवा प्रतिबंध से सैन्य संचार प्रभावित हो सकता है. ड्रोन आधारित सर्विलांस या हमलों में अगर दुश्मन स्टारलिंक इस्तेमाल करे तो जैमिंग मुश्किल हो सकती है.

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डेटा लोकलाइजेशन और लॉफुल इंटरसेप्शन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी चुनौती है क्योंकि सैटेलाइट ऑर्बिट में नियंत्रण सीमित रहता है. भारत को स्वदेशी सैटेलाइट संचार क्षमताएं (जैसे जीसैट या भविष्य के LEO कॉन्स्टेलेशन), मल्टीपल प्रोवाइडर्स और मजबूत ग्राउंड सेगमेंट विकसित करने पर जोर देना चाहिए.

पूर्ण निर्भरता से बचना और सख्त सुरक्षा शर्तें लगाना जरूरी है. यूक्रेन की घटना ने साफ कर दिया कि सैटेलाइट इंटरनेट आधुनिक रक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन यह दोधारी तलवार भी है. यह कमजोर पक्ष को मजबूत बना सकता है लेकिन नियंत्रण विदेशी हाथ में होने से रणनीतिक जोखिम बढ़ता है.

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