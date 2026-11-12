बांधवगढ़ का रेडियो कॉलर वाला हाथी बना चुनौती, 10 घंटे तक सोन नदी में तैरता रहा; रेस्क्यू के लिए 100 से ज्यादा वनकर्मी तैनात

मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक जंगली हाथी वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है. करीब 20 साल का यह नर हाथी रेडियो कॉलर-4 के नाम से पहचाना जाता है. वह बार-बार सोन नदी यानी बाणसागर बांध को तैरकर पार कर अपना विचरण क्षेत्र बदल रहा है.

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बांधवगढ़ से मैहर वनमंडल तक उसकी आवाजाही और आसपास बसे गांवों को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू अभियान शुरू किया है. 9 नवंबर से इसकी तैयारियां चल रही थीं. 11 नवंबर से रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अभियान में 100 से अधिक वनकर्मी, चार प्रशिक्षित हाथी और तीन वन्यजीव चिकित्सक शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ से आया था रेडियो कॉलर-4 हाथी

रेडियो कॉलर-4 मूल रूप से छत्तीसगढ़ का हाथी है. दक्षिण शहडोल वनमंडल के केशवाही वन परिक्षेत्र में उसके कारण जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 22 मई 2026 को उसका रेस्क्यू कर रेडियो कॉलर लगाया गया.

अगले दिन 23 मई को उसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली परिक्षेत्र की बगदरा बीट में छोड़ा गया. वन विभाग उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखता रहा.

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शुरुआत में करीब एक महीने तक वह अकेले विचरण करता रहा. 26 जून को वह 12 हाथियों के झुंड में शामिल हो गया. 23 मई से 14 सितंबर के बीच उसने प्रतिदिन औसतन 9.8 किलोमीटर की दूरी तय की. इस दौरान खितौली, धमोखर, कल्लवाह, मगधी, उमरिया और शहडोल के वन क्षेत्रों में उसकी आवाजाही दर्ज की गई.

रेस्क्यू में चार प्रशिक्षित हाथियों की ली जा रही मदद.(Photo:ITG)

8 से 10 घंटे तक तैरकर पार की सोन नदी

इस हाथी की सबसे असाधारण गतिविधि सोन नदी को बार-बार तैरकर पार करना है. 7 सितंबर 2026 को वह पनपथा बफर क्षेत्र से नदी पार कर मैहर वनमंडल के अमरपाटन परिक्षेत्र पहुंचा था. इस दौरान उसने करीब 8 से 10 घंटे तक तैराकी की. बीच में एक टापू पर रुककर विश्राम भी किया.

मैहर वनमंडल में लगभग 20 दिन रहने के बाद 28-29 सितंबर की रात उसने फिर सोन नदी पार की. करीब 8 से 9 घंटे में लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तैरकर वह उत्तर शहडोल के रास्ते बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र में पहुंच गया.

यहां करीब एक महीने रहने के बाद उसने फिर अपना रास्ता बदल लिया. लगभग दो सप्ताह पहले वह दोबारा बाणसागर बांध पार कर मैहर वनमंडल के अमरपाटन परिक्षेत्र पहुंच गया. फिलहाल वह इसी इलाके में विचरण कर रहा है.

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ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू अभियान

हाथी के मौजूदा विचरण क्षेत्र के आसपास कई गांव हैं. यहां ग्रामीण आबादी के साथ मवेशी और कृषि भूमि भी मौजूद हैं. हाथी के कारण पहले जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसे में मानव-हाथी संघर्ष की आशंका बनी हुई है.

इसी को देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ हाथी को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. समिता राजोरा के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय, वन संरक्षक रीवा वृत्त अनुराग कुमार और मैहर के वनमंडलाधिकारी विद्या भूषण के मार्गदर्शन में अलग-अलग टीमें समन्वय के साथ काम कर रही हैं.

चार प्रशिक्षित हाथियों की ली जा रही मदद

रेस्क्यू अभियान में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तीन प्रशिक्षित हाथी गौतम, सूर्या और श्याम शामिल हैं. इनके अलावा संजय बाघ अभयारण्य का हाथी बापू भी अभियान में मदद कर रहा है. इनकी सहायता से रेडियो कॉलर-4 को सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है.

100 से अधिक वनकर्मी और तीन डॉक्टर तैनात

संयुक्त अभियान में अलग-अलग संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के करीब 20 अधिकारी-कर्मचारी

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संजय बाघ अभयारण्य के 10 अधिकारी-कर्मचारी

मैहर वनमंडल के करीब 60 अधिकारी-कर्मचारी

मुकुंदपुर चिड़ियाघर के लगभग 15 अधिकारी-कर्मचारी

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इसके अलावा, तीन वन्यजीव चिकित्सक भी अभियान में शामिल हैं. इनमें बांधवगढ़ के डॉ. राजेश तोमर, मुकुंदपुर चिड़ियाघर के डॉ. नितिन गुप्ता और संजय बाघ अभयारण्य के डॉ. अभय सेंगर शामिल हैं.

वन विभाग का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को संभावित खतरे से बचाना और रेडियो कॉलर-4 हाथी को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रेस्क्यू करना है.

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