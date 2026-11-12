'कुछ लोग समझते हैं देश का संविधान, लोकतंत्र उनकी जेब में है...', PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे के 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' को संबोधित करते हुए एक ओर जहां किसानों के हितों की रक्षा की बात कही, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर परिस्थिति में किसानों पर आंच नहीं आने दी है.

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साथ ही उन्होंने गुजरात की पुरानी रैंकिंग से जुड़े एक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब गुजरात को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की ओर से सम्मान मिला, तब दिल्ली की सत्ता पर बैठे लोगों को यह रास नहीं आया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। आज वही लोग लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन जब उनके पास सत्ता थी, तब उनका रवैया कुछ और ही था.

किसानों के हितों की रक्षा और तत्कालीन सत्ता पर निशाना

कृषि और किसानों के कल्याण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु अन्नदाता हैं और सरकार ने किसानों पर आंच नहीं आने दी है. इसी दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए एक पुराने घटनाक्रम को याद किया.

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पीएम ने कहा कि जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आकलन और रैंकिंग के आधार पर गुजरात को सम्मान मिला था, तब दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों को यह बात रास नहीं आई थी.

'रिपोर्ट छापने से पहले सरकार से मंजूरी का आदेश'

प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि उस समय की सरकार ने शोधकर्ताओं (रिसर्च करने वालों) पर दबाव बनाया और उन्हें बाकायदा आदेश दिया कि अब कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी. इस घटना को स्वतंत्र शोध और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में उठाते हुए पीएम ने सवाल किया कि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में ऐसा रवैया अपनाया, वे आज लोकतंत्र की बात किस आधार पर करते हैं.

कुछ लोग संविधान की कापी लेकर घूम रहे-पीएम मोदी

विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल कुछ लोग संविधान को कापी अपनी जेब से निकालते हैं. देश कितना समझदार है, और ये सोचते हैं कि देश का संविधान देश का लोकतंत्र तो उनकी जेब में है. सरकार में न रहते हुए भी ये सत्ता का अलग ही नशा है उनको, लेकिन जब ये लोग खुद सत्ता में थे, तो उनके चलते कैसे थे?मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि आपको याद होगा. एक जमाने में आप मीडिया के लोग बसे परफॉर्म करने वाले राज्यों की रैंकिंग करते थे।ऐसा ही इकोनॉमी से जुड़ी रैंकिंग में. गुजरात नंबर ओने आया।और तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था. और जिस संस्था ने गुजरात को नंबर ओने रैंकिंग दी थी, उसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था. इतना ही हिंट काफी है. बाकी आप नाम तो खोज ही लेंगे.

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पीएम मोदी ने कहा किदेश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की रिसर्च के आधार पर दिया था, लेकिन तब दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों को। गुजरात का सम्मान रास नहीं आया. और उन्होंने रिसर्च करने वालों को बाकायदा. आदेश दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। अब कोई भी रिपोर्ट छापने से पहले हमसे मंजूरी लेनी होगी.

प्रधानमंत्री का यह बयान विपक्ष के उन नेताओं पर सीधा पलटवार है, जो लगातार केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं,

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