'गेहूं-चावल और गन्ने पर निर्भर न रहें', किसानों से PM मोदी की अपील, बताया आगे का प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया टुडे ग्रुप के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित किया. दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से 2,000 से ज्यादा किसान, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हुए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने खेती में बदलाव, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नए अवसरों पर जोर दिया.

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पीएम मोदी ने कहा कि खेती से जुड़ी नीतियों और तौर-तरीकों में समय के साथ बदलाव जरूरी है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें इस बात से ही संतुष्ट हो गईं कि देश के किसानों ने अनाज के भंडार भर दिए, लेकिन इसके बाद किसानों को क्या मिला, इस पर ध्यान नहीं दिया गया. दुनिया, बाजार, लोगों की जरूरतें, खानपान, मौसम और तकनीक लगातार बदल रहे हैं. ऐसे में किसानों को भी नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत थी.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में देश ने इस बदलाव के साथ कदम मिलाने की कोशिश की है. इसका नतीजा है कि आज भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि निर्यात कर रहा है. यह पैसा किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहा है. उन्होंने बताया कि दूध, दाल और जूट के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है. चावल उत्पादन में भी भारत नंबर वन हो गया है. वहीं गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे और कपास, फल-सब्जियों तथा मछली उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है. मिलेट्स के उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है.

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पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि भारतीय किसानों की क्षमता दिखाते हैं. उन्होंने किसानों से गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर नहीं रहने की अपील की. प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए दूसरी फसलों और खेती से जुड़े अन्य कामों को भी बढ़ावा देना जरूरी है.

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कृषि क्षेत्र में कई नए रिवोल्यूशन का जिक्र

प्रधानमंत्री ने खेती में हुए बदलावों को अलग-अलग रिवोल्यूशन से जोड़ते हुए कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया.

पिछले एक दशक में भारत का दूध उत्पादन करीब 70 प्रतिशत बढ़ा है. अंडा उत्पादन में भी लगभग 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ब्लू रिवोल्यूशन के तहत मछली उत्पादन एक दशक में दोगुने से ज्यादा हो गया है. वहीं, बीकीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में स्वीट रिवोल्यूशन से नई संभावनाएं बनी हैं. देश में शहद का उत्पादन करीब 80 हजार टन से बढ़कर डेढ़ लाख टन हो गया है.

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पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के क्षेत्र में भी भारत का उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है. उन्होंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों को एक व्यापक नजरिए से देखने पर किसानों के लिए कमाई के कई रास्ते खुलते हैं. भविष्य की खेती के लिए आमदनी के ऐसे कई स्रोत तैयार करना जरूरी है.

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