थाईलैंड के टूरिस्ट आइलैंड फुकेट में बाढ़ का कहर, सड़कों पर बहा पानी-कीचड़, 100 परिवार प्रभावित

थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट आइलैंड फुकेट में सोमवार, 26 अक्टूबर को भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई. रातभर हुई बारिश से द्वीप के तीनों जिलों में कई जगह पानी भर गया. सड़कों पर पानी के साथ मिट्टी और पत्थर भी जमा हो गए. इस बाढ़ से करीब 100 परिवार प्रभावित हुए हैं. हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, फुकेट में किसी की मौत की खबर नहीं है. मौसम विभाग ने बुधवार तक दक्षिणी थाईलैंड में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है.

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बाढ़ के कारण कई सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया. कुछ जगहों पर गाड़ियां मिट्टी और पत्थरों के ढेर में फंस गईं. प्रशासन ने लोगों को पानी भरी सड़कों पर छोटी गाड़ियां ले जाने से बचने की सलाह दी है. अधिकारी सड़कों से मलबा हटाने और पानी निकालने के रास्ते साफ करने में जुटे हैं.

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फुकेट के तीनों जिलों में भरा पानी

फुकेट थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में है और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं. सोमवार को भारी बारिश के कारण इसके तीनों जिलों में बाढ़ का असर देखा गया. इनमें फुकेट सिटी भी शामिल है. कई घरों के आसपास और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई.

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द्वीप के उप-गवर्नर रोमडोन हाइयावाए ने बताया कि सोमवार सुबह तक कई जगहों पर पानी कम होने लगा था. लेकिन कुछ निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ था. इसलिए लोगों को ऐसे रास्तों पर छोटी गाड़ियां ले जाने से मना किया गया, जहां पानी जमा था.

बारिश के साथ बहकर आया मिट्टी-पत्थर का मलबा

भारी बारिश के कारण फुकेट के कुछ इलाकों में पहाड़ियों से मिट्टी और पत्थर नीचे आ गए. बारिश के पानी के साथ आया मलबा सड़कों पर जमा हो गया. इससे कई जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हुई. अधिकारी सड़कों से मिट्टी और पत्थर हटाने का काम कर रहे हैं. साथ ही नालों को भी साफ किया जा रहा है, ताकि पानी आसानी से निकल सके. अगर नालों में मलबा जमा हो जाता है, तो पानी का बहाव रुक सकता है. इससे आसपास के इलाकों में फिर से पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है.

बुधवार तक भारी बारिश का अलर्ट

थाईलैंड के मौसम विभाग ने दक्षिणी इलाकों में बुधवार तक भारी और लगातार बारिश होने की चेतावनी दी है. विभाग के मुताबिक, ज्यादा बारिश होने पर अचानक बाढ़ आ सकती है. पहाड़ी इलाकों में मिट्टी और पत्थर भी नीचे खिसक सकते हैं. ऐसे में निचले इलाकों और पहाड़ियों के पास रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. लगातार बारिश से सड़कों पर फिर पानी भर सकता है. इससे लोगों के आने-जाने में परेशानी बढ़ सकती है.

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थाईलैंड में बाढ़ से अब तक 83 लोगों की मौत

थाईलैंड में सितंबर के मध्य से कई इलाकों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है. देश के आपदा रोकथाम और राहत विभाग के मुताबिक, सोमवार तक बाढ़ के कारण कम से कम 83 लोगों की मौत हो चुकी थी. यह आंकड़ा पूरे थाईलैंड का है, सिर्फ फुकेट का नहीं. सितंबर के आखिर में राजधानी बैंकॉक में भी कई दिनों तक तेज बारिश हुई थी. इसके बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया था. हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ा.

फुकेट में कई जगहों पर पानी कम होने लगा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है. ऐसे में प्रशासन के लिए सड़कों से मलबा हटाना और पानी की निकासी बनाए रखना जरूरी है. बारिश जारी रहने पर बाढ़ और पहाड़ियों से मिट्टी-पत्थर खिसकने की परेशानी फिर बढ़ सकती है.

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