Cyclone Arnab Live: कितनी तबाही ला सकता है, रूट और लैंडफॉल सेंटर की जान लें डिटेल?

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'अर्नब' तेजी से ताकतवर हो रहा है. यह तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि तेज झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं. तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रशासन की तैयारियों और स्कूल बंद होने से जुड़ी जानकारी की अलग से पुष्टि जरूरी है. 26 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे चक्रवात 'अर्नब' बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी हिस्से के पास था. यह विशाखापत्तनम से करीब 650 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 610 किलोमीटर दूर था.

और ताकतवर हो सकता है तूफान

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात 'अर्नब' 26 अक्टूबर की आधी रात तक गंभीर चक्रवाती तूफान और 27 अक्टूबर को बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है. इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा. अनुमान है कि तूफान 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकराएगा. इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं. तटीय इलाकों में प्रशासन राहत और बचाव की तैयारियों पर ध्यान दे रहा है. लोगों को सलाह है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

