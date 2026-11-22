Vaikuntha Chaturdashi 2026: कार्तिक महीने की वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और महादेव की आराधना के लिए बेहद खास मानी जाती है. इस दिन हरि और हर की एक साथ पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 23 नवंबर यानी कल मनाई जाएगी. ऐसे में अगर आप भी इस दिन पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त कितनी देर रहेगा और किन नियमों के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए.

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वैकुंठ चतुर्दशी 2026 कल

साल 2026 में वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व 23 नवंबर, सोमवार को मनाया जाएगा. यह त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है. इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है. इसके अगले दिन देव दीपावली मनाई जाएगी. काशी में वैकुंठ चतुर्दशी का खास महत्व है. यहां हरि-हर मिलन की परंपरा निभाई जाती है.

वैकुंठ चतुर्दशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी पर निशीथ काल में पूजा का विशेष महत्व है. इस साल चतुर्दशी तिथि 23 नवंबर की रात 2 बजकर 36 मिनट से शुरू होगी. इसका समापन 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगा. वहीं, निशीथ काल में पूजा का शुभ समय 23 नवंबर की रात 11 बजकर 41 मिनट से 24 नवंबर की रात 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

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वैकुंठ चतुर्दशी 2026 की पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें. पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु और महादेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें. भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और जल चढ़ाएं. अब विष्णु मंत्र और शिव मंत्र का जाप करें. अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती करें. पूजा के आखिर में दोनों देवताओं से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें.

वैकुंठ चतुर्दशी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने महादेव की विशेष पूजा की थी. कहा जाता है कि श्रीहरि ने शिवजी को एक हजार कमल के फूल चढ़ाए थे. पूजा के दौरान जब एक कमल कम पड़ गया, तो उन्होंने उसकी जगह अपनी एक आंख अर्पित करने का फैसला किया. भगवान विष्णु की इस भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था.

इसी वजह से वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और शिवजी की एक साथ पूजा करने का महत्व है. मान्यता है कि इस दिन दोनों देवताओं की पूजा करने से सुख-शांति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है.

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