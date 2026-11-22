दुबई का बुर्ज खलीफा हर साल न्यू ईयर की रात होने वाली शानदार आतिशबाजी के लिए दुनियाभर में चर्चा में रहता है. लेकिन इस बार दुबई में नए साल का जश्न सिर्फ आतिशबाजी तक सीमित नहीं रहेगा.एमार दुबई की एक बड़ी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है. एमार ने न्यू ईयर 2027 के लिए एक खास कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें पहली बार सर्क डु सोले के कलाकार भी बुर्ज खलीफा के सामने होने वाले काउंटडाउन का हिस्सा होंगे. यानी 31 दिसंबर 2026 की रात दुबई का आसमान सिर्फ रोशनी और आतिशबाजी से नहीं, बल्कि लाइव परफॉर्मेंस से भी जगमगाएगा.

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पहली बार काउंटडाउन में शामिल होगा सर्क डु सोले

एमार के मुताबिक, 31 दिसंबर 2026 को डाउनटाउन दुबई में होने वाले एमार न्यू ईयर 2027 समारोह में सर्क डु सोले की विशेष लाइव प्रस्तुति पेश की जाएगी.सर्क डु सोले कनाडा की मशहूर लाइव एंटरटेनमेंट और सर्कस कंपनी है.इसकी खासियत पारंपरिक सर्कस से अलग कलाबाजी, हवा में करतब, डांस, संगीत, शानदार कॉस्ट्यूम और थिएटर का संगम है. खास बात यह है कि इस प्रस्तुति को अलग कार्यक्रम के तौर पर नहीं रखा गया है, बल्कि इसे पूरे काउंटडाउन शो का हिस्सा बनाया गया है. बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन और शहर का स्काईलाइन इस पूरे आयोजन का बैकड्रॉप होगा.

सर्क डु सोले की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस विशेष प्रस्तुति में करीब 100 कलाकार शामिल होंगे. इसके लिए एक फ्लोटिंग थिएटर तैयार किया जाएगा. यानी पानी के बीच तैयार मंच पर कलाकार अपनी पेशकश देंगे और पीछे बुर्ज खलीफा का शानदार नजारा दिखाई देगा.

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आतिशबाजी में भी दिखेगा नया अंदाज

इस बार सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस ही खास नहीं है. एमार के मुताबिक, न्यू ईयर काउंटडाउन की आतिशबाजी में नई तकनीक और डिजाइन का इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक, इसका मकसद पहले से ज्यादा शानदार और यादगार नजारा तैयार करना है.

द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर की शाम मनोरंजन कार्यक्रम करीब 7 बजे शुरू होगा. सर्क डु सोले की प्रस्तुति रात करीब 11:25 बजे होगी. इसके बाद आधी रात के काउंटडाउन के साथ बुर्ज खलीफा पर 60 सेकंड का काउंटडाउन दिखाया जाएगा.

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बुर्ज खलीफा बनेगा पूरे शो का सेंटर

इस बार बुर्ज खलीफा सिर्फ आतिशबाजी दिखाने वाली इमारत नहीं होगा. पूरे कार्यक्रम में इसे केंद्रीय भूमिका में रखा गया है. बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन और शहर की रोशनी मिलकर एक बड़ा दृश्य तैयार करेंगे. लाइव प्रस्तुति, संगीत, प्रोजेक्शन और आतिशबाजी को एक साथ जोड़कर नए साल का जश्न मनाया जाएगा.

यानी दुबई पहुंचने वाले लोगों को एक ही जगह कई तरह के नजारे देखने को मिलेंगे. आसमान में आतिशबाजी होगी, बुर्ज खलीफा पर रोशनी और प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, जबकि नीचे दुबई फाउंटेन और फ्लोटिंग थिएटर में लाइव कार्यक्रम चलेगा.

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बुर्ज पार्क में भी खास इंतेजाम

न्यू ईयर का जश्न देखने के लिए बुर्ज पार्क में खास टिकट वाला अनुभव भी रखा जाएगा. यहां लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए विशेष व्यूइंग एरिया मिलेगा. हालांकि, एमार ने अभी टिकट की कीमत और बुकिंग से जुड़ी पूरी जानकारी जारी नहीं की है. कंपनी के मुताबिक, इसकी जानकारी जल्द आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी.

वहीं, डाउनटाउन दुबई में सार्वजनिक दर्शक क्षेत्रों की भी व्यवस्था की जाएगी. यहां लोग बिना टिकट के भी कार्यक्रम का नजारा देख सकेंगे. इन जगहों पर बड़ी LED स्क्रीन के जरिए कार्यक्रम दिखाने की भी व्यवस्था होगी.

दुनिया की नजरें दुबई पर

डाउनटाउन दुबई का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हर साल दुनिया के चर्चित काउंटडाउन कार्यक्रमों में शामिल रहता है. इस बार पहली बार सर्क डु सोले को काउंटडाउन कार्यक्रम में शामिल करने से इसकी भव्यता और बढ़ने वाली है.

31 दिसंबर 2026 की रात जब घड़ी 12 बजाएगी, तब बुर्ज खलीफा के सामने एक साथ लाइव परफॉर्मेंस, संगीत, प्रोजेक्शन, दुबई फाउंटेन और आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा. यानी न्यू ईयर 2027 का स्वागत दुबई इस बार सिर्फ रोशनी से नहीं, बल्कि एक बड़े और भव्य शो के साथ करने जा रहा है.

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