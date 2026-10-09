आग इंडोनेशिया में, धुएं से परेशान सिंगापुर; F1 रेस से पहले हवा ने बढ़ाई चिंता

सिंगापुर में F1 रेस के रोमांच पर प्रदूषण का असर पड़ने की आशंका है. रेस वीकेंड से ठीक पहले शहर की हवा इतनी खराब हो गई है कि शुक्रवार, 9 अक्टूबर की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 205 दर्ज किया गया. यह 'वेरी अनहेल्दी' यानी सेहत के लिए बहुत खराब कैटेगरी में आता है.

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इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग का धुआं सिंगापुर की हवा को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में 9 से 11 अक्टूबर तक होने वाली F1 ग्रां प्री के दौरान मनोरंजन और दूसरे आउटडोर कार्यक्रमों पर रोक लग सकती है. हालांकि, मोटरस्पोर्ट्स की संस्था FIA ने साफ किया है कि फिलहाल मुख्य रेस पर इसका असर पड़ने की आशंका नहीं है.

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सिंगापुर में पिछले कई हफ्तों से धुएं के कारण हवा की क्वालिटी खराब बनी हुई है. शुक्रवार सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वेबसाइट IQAir के मुताबिक, AQI 205 पर पहुंच गया. शहर में इस समय कारोबार, खेल और दूसरे बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं. ऐसे में अधिकारी प्रदूषण पर नजर रख रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा सकें.

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AQI से पता चलता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है. 205 का स्तर 'वेरी अनहेल्दी' कैटेगरी में आता है. इस स्तर पर प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. इंडोनेशिया में जंगलों में लगी आग से उठने वाला धुआं हवा के साथ सिंगापुर तक पहुंच रहा है. हवा की दिशा के कारण अगले कुछ दिनों तक भी इसका असर बना रह सकता है.

F1 रेस पर क्या पड़ेगा असर?

F1 रेस से जुड़े संगठन FIA ने कहा है कि अगर धुआं और बढ़ता है, तो रेस के दौरान होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगाई जा सकती है. हालांकि, फिलहाल मुख्य रेस को लेकर ऐसी कोई आशंका नहीं जताई गई है.

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सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक, प्रदूषण के स्तर पर नजर रखी जा रही है. रेस सर्किट में मौजूद लोगों को हवा की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर वहां मेडिकल मदद और N95 मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

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अधिकारियों के मुताबिक, अगर धुएं से लोगों की सेहत, देखने की क्षमता या कार्यक्रमों के संचालन में परेशानी आती है, तो संबंधित एजेंसियां और आयोजक मिलकर स्थिति का आकलन करेंगे. इसके बाद ही कार्यक्रमों को लेकर फैसला लिया जाएगा.

बारिश से मिल सकती है राहत

सिंगापुर की मौसम सेवा के मुताबिक, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बारिश होने की उम्मीद है. बारिश से धुएं की स्थिति में सुधार हो सकता है. हालांकि, हवा की दिशा के कारण इंडोनेशिया से धुआं सिंगापुर की तरफ आता रहा, तो प्रदूषण की समस्या बनी रह सकती है.

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साल 2019 में भी सिंगापुर में F1 रेस के दौरान हवा की क्वालिटी खराब हुई थी. उस समय आयोजकों ने लोगों के लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था की थी और जरूरत पड़ने पर N95 मास्क दिए थे. इस बार भी जरूरत के हिसाब से ऐसी तैयारी रखी गई है.

खराब हवा के बावजूद F1 ड्राइवरों ने फिलहाल ज्यादा चिंता नहीं जताई है. कैडिलैक के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ने कहा कि उन्हें अभी स्थिति बहुत गंभीर नहीं लग रही, हालांकि हवा अच्छी नहीं है. वहीं, फेरारी के ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने बताया कि सिंगापुर पहुंचते समय धुएं के कारण विमान को उतरने में परेशानी हुई थी.

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उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान रेस से जुड़ी दूसरी चुनौतियों पर है. सिंगापुर में प्रदूषण बढ़ने से रेस के आसपास होने वाले कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं. अधिकारी हवा की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. मुख्य F1 रेस तय कार्यक्रम के मुताबिक कराने की तैयारी है.

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