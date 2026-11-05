'रामायण' में कैकेयी बनीं लारा दत्ता, पार्ट-2 के लुक से उठाया पर्दा, कही दिल की बात

सबसे बड़ी भारतीय फिल्म आज सिनेमाघरों में आ गई है. नितेश तिवारी की 'रामायण' दिवाली से ठीक पहले यानी आज 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई है. फिल्म में कैकेयी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस लारा दत्ता ने इस सफर का शुरुआत से हिस्सा बनने पर एक इमोशनल नोट लिखा है. उन्होंने बताया कि उन्हें इतिहास की 'सबसे गलत समझी जाने वाली महिलाओं में से एक' का किरदार निभाने का मौका कैसे मिला.

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'रामायण' में, रानी कैकेयी राजा दशरथ से दो वरदान मांगती हैं, जिनका सीधा असर राम पर पड़ता है. पहला, उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा और युवराज बनाया जाए; और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए दंडक वन में वनवास के लिए भेज दिया जाए.

लारा ने क्या कहा

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लारा ने फिल्म में कैकेयी के रूप में अपने लुक की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और एक लंबा कैप्शन लिखा. उन्होंने 'रामायण' जैसे ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने को एक बड़ा सौभाग्य बताया. उन्होंने शुरुआत की, 'जो कई साल पहले एक गहरी इच्छा के रूप में शुरू हुआ था... खुद से कुछ बड़ा बनने की इच्छा. एक ऐसी चीज जो समय की सीमाओं से परे है... जो हमारे अस्तित्व के ताने-बाने में गहराई से बुनी हुई है. और आज, वह इच्छा एक ऐसी कहानी में जगह पा रही है जो हमेशा के लिए अमर है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'एक ऐसी मां का किरदार निभाना कितना बड़ा सौभाग्य है, जिसे शायद इतिहास की सबसे गलत समझी जाने वाली महिलाओं में से एक माना जाता है. उनकी मानवीय भावनाओं को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी मिलना. उनकी पीड़ा, उनकी कमजोरियां, उनका अपराधबोध और उनका पछतावा. एक ऐसी महिला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी या शायद यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इतिहास को उसी रास्ते पर डाल दिया, जिस पर उसे हमेशा से जाना था. मैं बहुत विनम्र महसूस कर रही हूं. मैं दिल से आभारी हूं.'

What began many years ago as a fervent wish… to be a part of something greater than oneself. Greater than the collective. Something that transcends time itself… something woven into the very fabric of our being. And today, that wish finds its place in a story as timeless as eternity. What an extraordinary privilege to portray a mother who has perhaps been one of the most misunderstood women in history. To be entrusted with the responsibility of bringing alive her humanity… her angst, her vulnerabilities, her guilt and her remorse. A woman who changed the course of history. Or perhaps, one could say, set it upon the path it was always destined to take. I am humbled. I am deeply grateful. 🙏 Today, this divine story comes to you. And I hope, in my own small way, I will do justice to Mata Kaikeyi. That you will look beyond the perceptions of centuries and embrace her for the pivotal role she played in bringing a divine prophecy to fruition. Jai Shree Ram. 🏹🙏 My heartfelt gratitude to @malhotra_namit and @niteshtiwari22 for entrusting me with this extraordinary opportunity. And to my incredible cast and crew… my deepest respect, love and gratitude. It is a privilege to walk this journey with you. I miss my father tremendously today and wish he was here with me to see this. Some stories are not merely told. They are lived, felt and carried within us. This is one such story. #NamitMalhotrasRamayana #Ramayana #JaiShreeRam — Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) November 5, 2026

फिल्म की रिलीज़ के बारे में बात करते हुए, लारा ने कहा, 'आज, यह दिव्य कहानी आप तक पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने छोटे से प्रयास से माता कैकेयी के किरदार के साथ न्याय कर पाऊंगी. मुझे आशा है कि आप सदियों से बनी धारणाओं से परे देखेंगे और उन्हें उस अहम भूमिका के लिए अपनाएंगे, जो उन्होंने एक दिव्य भविष्यवाणी को सच करने में निभाई थी. जय श्री राम.'

एक्ट्रेस ने मेकर्स को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'मुझे यह शानदार मौका देने के लिए नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी का दिल से आभार और मेरी बेहतरीन कास्ट और क्रू को... मेरा बहुत सारा सम्मान, प्यार और धन्यवाद. आप सभी के साथ इस सफर पर चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. आज मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है, काश वे भी यहां होते और इसे देख पाते. कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जातीं, बल्कि उन्हें जिया जाता है, महसूस किया जाता है और वे हमारे भीतर बस जाती हैं. यह भी एक ऐसी ही कहानी है.'

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रामायण पार्ट 2 के लुक से उठाया पर्दा

लारा दत्ता की इस पोस्ट में गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने रामायण के पार्ट-2 का लुक अभी से सभी के सामने शेयर कर दिया है. हालांकि ये उन्होेंने जानबूझकर किया या गलती से ये नहीं पता लेकिन सफेद साड़ी वाला लुक रामायण के पार्ट-2 में दिखाई देगा. जहां वो विधवा के रूप में दिखाई देंगी. क्योंकि पहले पार्ट में राजा दशरथ का निधन हो गया है.



फिल्म के बारे में

लगभग 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'रामायण', न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. आठ बार ऑस्कर जीत चुके स्टूडियो DNEG के VFX के साथ, इसे भारत की पहली ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है जो हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बराबर है.

फिल्म को वैश्विक स्तर पर रिलीज करने के लिए, मेकर्स ने सोनी पिक्चर्स के साथ हाथ मिलाया है. इसके जरिए यह फिल्म किसी भी भारतीय फिल्म के मुकाबले सबसे बड़े स्तर पर, यानी 70,000 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी.

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं, साई पल्लवी सीता के किरदार में हैं, और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं.



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