युद्धविराम के लिए रूस-यूक्रेन ने किए समझौते, मेलानिया ट्रंप बोलीं- दोनों देशों ने मेरा साथ दिया

यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर को लेकर हुए एक कार्यक्रम में अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि ओलेश्की शहर और आसपास के खेरसॉन इलाके में सीजफायर कराने के लिए उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरमीडियरी यानी खास मध्यस्थ की भूमिका निभाई. मेलानिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को दोनों भाषाओं में समझौतों पर दस्तखत किए. उन्होंने दोनों देशों की तारीफ भी की.

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मेलानिया ट्रंप ने कहा कि उन्हें सितंबर में ओलेश्की के गंभीर मानवीय संकट की जानकारी मिली. हालात की गंभीरता देखकर उन्होंने तुरंत कदम उठाया. उन्होंने अपने प्रतिनिधि मार्क बेकमैन को निर्देश दिया कि वे उनकी तरफ से रूस और यूक्रेन से बात करें और ओलेश्की में शांति की कोशिश करें.

मेलानिया के अनुसार दोनों देशों ने उनकी भागीदारी का स्वागत किया. दोनों ने माना कि इस इलाके में सीजफायर कराने की पिछली कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई थीं. रूस और यूक्रेन ने उनके साथ रिश्ते का सम्मान किया और एक्सक्लूसिव इंटरमीडियरी के तौर पर उनके साथ काम करने पर राजी हो गए. उनका मकसद ओलेश्की के लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाना और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाना था ताकि वे इलाके से बाहर निकल सकें.

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मेलानिया ने बताया कि उनकी इस भूमिका को लिखित समझौतों में दर्ज किया गया. ये समझौते रूस और यूक्रेन दोनों ने तैयार किए और दोनों ने उन पर दस्तखत किए. काम शुरू करने के लिए मेलानिया और मार्क ने उन्हीं संपर्क माध्यमों का इस्तेमाल किया जो पहले बच्चों को रूस और यूक्रेन में उनके परिवारों से मिलाने के लिए बनाए गए थे. दोनों देशों के मानवीय, सैन्य और सरकारी अधिकारियों ने पूरी लगन से काम किया और ऑपरेशन के हर पहलू में तालमेल बैठाया.

#WATCH | At a Ukraine-Russia ceasefire event, US First Lady Melania Trump says, "I became aware of the severity of the humanitarian crisis in Oleshky in September. Recognfising the urgency, I acted immediately and directed my representative Marc Beckman to engage with Russia and Ukraine on my behalf to pursue peace in Oleshky. Both nations welcomed my participation, acknowledging that previous efforts to establish a ceasefire in the region had not succeeded. Russia and Ukraine honour our relationship and agree to work with me in the capacity of Exclusive Intermediary to establish a ceasefire in Oleshky and surrounding Kherson region. Our shared objective was to deliver critical humanitarian aid to Oleshky residents and establish a safe evacuation route for civilians. My role as Exclusive Intermediary was memoralised in written Agreements, drafted and signed by both Russia and Ukraine. Marc and I began our work using the communication channels, we have previously established to reunite children with their families in Russia and Ukraine. Humanitarian, military and Govt officials from Russia and Ukraine worked diligently to coordinate every aspect of the operation." (Video: White House/YouTube) — ANI (@ANI) November 5, 2026

मेलानिया ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हर चरण में अपनी जिम्मेदारी निभाई और काम पूरा होने तक रूस और यूक्रेन की टीमों के साथ मिलकर काम किया. उन्होंने दोनों पक्षों की अच्छी नीयत से की गई कोशिशों की सराहना की. इन कोशिशों से जटिल सीजफायर के सभी हिस्सों को तय करने और लागू करने में मदद मिली.

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