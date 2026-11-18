जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. बुधवार को कुलगाम के जंगलपोरा इलाके में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट उर्फ लतीफ बट को ढेर कर दिया.

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लतीफ ने ही 11 नवंबर को कुलगाम में CRPF के जवानों पर हुए खतरनाक हमले की साजिश रची थी और उसे अंजाम दिया था. उस हमले में तीन जवान घायल हो गए थे.

सुरक्षा बल लंबे समय से लतीफ भट की तलाश में जुटे थे. आखिरकार खुफिया इनपुट के आधार पर उसे जंगलपोरा की एक मस्जिद के पास घेर लिया गया.

15 लाख का इनामी आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसकी जानकारी देने या पकड़वाने वाले के लिए 15 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित कर रखा था. अब उसके मारे जाने से सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. इससे पहले सुरक्षाबलों ने उसे सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था. लेकिन उसने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया और सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. इसके बाद हुई गोलीबारी में वो मारा गया.

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आतंकी बनने से पहले बढ़ई था लतीफ

22 साल का लतीफ भट कुलगाम के खरेवान चादर (अशमुजी) का रहने वाला था. उसने अशमुजी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी. इसके बाद उसने कुछ समय के लिए कुलगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाई की और आतंकवादी बनने से पहले वो बतौर कारपेंटर (बढ़ई) काम करता था.

वो साल 2025 की शुरुआत में अपने घर से अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर सज्जाद गुल के कॉन्टैक्ट में आया और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क में शामिल हो गया था.

बुधवार को जंगलपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था. जैसे ही बल आतंकवादियों के करीब पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लतीफ मारा गया. एनकाउंटर के बाद भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

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साथी उमर निसार पहले ही हुआ था ढेर

बता दें कि लतीफ के इस आतंकवादी नेटवर्क में उसका साथी उमर निसार डार भी शामिल था. वो 16 नवंबर को कुलगाम के लारू बाइपास पर हुई एक एनकाउंटर में मारा गया था.

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