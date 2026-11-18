राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार ऊंटों और घोड़ों की रौनक तो है ही, यहां विदेशी पर्यटक भी पूरे देसी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आए सैलानी राजस्थानी गानों पर डांस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और मेले के अलग-अलग नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं.

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कई विदेशी पर्यटक पंजाब से आई करीब एक करोड़ रुपये कीमत बताई जा रही घोड़ी 'नगीना' के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है. यानी पुष्कर का मेला इस बार विदेशी मेहमानों के लिए भी यादगार बन रहा है.

पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटक सिर्फ घूमने नहीं आ रहे, बल्कि यहां की संस्कृति का हिस्सा भी बन रहे हैं. राजस्थानी लोकगीत बजते ही कुछ पर्यटक ढोल की थाप पर झूमने लगते हैं. कोई ढोल बजाने की कोशिश करता है, तो कोई स्थानीय संगीत पर डांस करता नजर आता है.

मेले की रौनक, रंग-बिरंगी राजस्थानी वेशभूषा और लोक संगीत पर्यटकों को खूब अट्रैक्ट कर रहे हैं. विदेशी सैलानी यहां की तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने साथ यादें ले जा रहे हैं.

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इस बार मेले में पशुओं की कीमतें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. पंजाब से आई घोड़ी 'नगीना' की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. वह मशहूर घोड़े 'दिलबाग' की बेटी है.

नगीना पंजाब और हरियाणा में हुए चार बड़े हॉर्स शो में लगातार जीत हासिल कर चुकी है. उसकी शानदार चाल, रंगत और बनावट घोड़ा प्रेमियों को आकर्षित कर रही है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश से आए व्यापारी भी उसे देखने पहुंच रहे हैं. कई खरीदारों ने उसे खरीदने के प्रस्ताव दिए हैं.

वहीं मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 'गोल्डन किंग' भी चर्चा में है. उसकी अनुमानित कीमत करीब 21 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा पांच साल का घोड़ा बादल और महज 36 इंच ऊंचाई वाला पौनी नस्ल का घोड़ा 'भालू' भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

800 किलो का भैंसा और छोटे कद की गाय का भी अट्रैक्शन

पुष्कर मेले में सिर्फ घोड़े ही नहीं, दूसरे पशुओं की भी खूब चर्चा है. दक्षिण भारत से आई दुर्लभ पुंगनूर गाय अपने छोटे कद के कारण लोगों को अट्रैक्ट कर रही है.

बीकानेर से लाया गया करीब 800 किलो वजनी मुर्रा नस्ल का भैंसा भी मेले में मौजूद है. 'छोटा सुल्तान' और 'बादल' नाम से चर्चित भैंसों के साथ विशालकाय बैल 'धाकड़' भी पशुप्रेमियों के अट्रैक्शन की वजह हैं.

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बकरी सुंदरी प्रतियोगिता और ऊंटों की रेस

मेले में इस बार बकरियों की खूबसूरती को लेकर भी खास आयोजन हो रहे हैं. राजस्थान की सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच 'बकरी सुंदरी' प्रतियोगिता कराई जा रही है.

वहीं पुष्कर मेले की पारंपरिक पहचान ऊंट भी अपनी पूरी रौनक में हैं. अलग-अलग इलाकों से आए सजे-धजे ऊंटों की रेस और सुंदरता प्रतियोगिताएं पर्यटकों को लुभा रही हैं.

पशुओं के मेले से आगे है पुष्कर की पहचान

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाला पुष्कर मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है. यहां किसान, पशुपालक और व्यापारी ऊंट, घोड़े, गाय और भैंसों की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचते हैं.

लेकिन मेले की पहचान सिर्फ पशुओं तक सीमित नहीं है. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, राजस्थानी संगीत, पारंपरिक कपड़े और स्थानीय खानपान भी इसकी रौनक बढ़ाते हैं.

इस बार एक तरफ करोड़ों की कीमत वाले पशु लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी पर्यटक ढोल की थाप पर राजस्थानी रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं. यही मेल पुष्कर मेले को देश और दुनिया के लोगों के लिए खास बनाता है.

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