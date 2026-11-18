उत्तर प्रदेश का कुंडा इन दिनों सुर्खियों में है, यहां राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह (Raja Bhaiya) श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो मंगलवार से शुरू हो गई है. प्रतापगढ़ के बेंती में चल रही राम कथा में कथावाचक बागेश्वर धाम से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) हैं. इसमें शामिल होने के लिए बाबा रामदेव से लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंचे हैं.

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इस बड़े धार्मिक आयोजन की मेजबानी कर रहे कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहते हैं. अगर संपत्ति की बात करें, तो इसका खुलासा उन्होंने साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमिशन को सौंपे अपने हलफनामे में किया था. आइए जानते हैं Raja Bhaiya Networth, उनकी चल-अचल संपत्ति समेत सब कुछ...

राजा भैया के पास कितनी दौलत?

अब बताते हैं कि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के पास कुल कितनी संपत्ति (Raja Bhaiya Networth) है? तो इसका खुलासा चुनाव आयोग को सौंपे गए उनके हलफनामे में किया गया था. इसके मुताबिक, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट राजा भैया के पास करीब 23.70 करोड़ रुपये की संपत्ति है. खास बात ये है कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई लोन या कर्ज नहीं है, यानी पूरी तरह कर्जमुक्त (Zero Debt On Raja Bhaiya ) हैं कुंडा विधायक.

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8 करोड़ से ज्यादा बैंक डिपॉजिट

राजा भैया की ओर से चुनाव आयोग को 2022 में सौंपे गए एफिडेबिट में जानकारी दी गई थी, उनके व उनकी फैमिली के तमाम बैंक खातों में करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है. इनमें सिर्फ राजा भैया के 7 बैंक अकाउंट्स में 4.83 करोड़ रुपये का डिपॉजिट था, जिनमें से पांच खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में थे.

शेयरों में लाखों का निवेश

राजा भैया एंड फैमिली ने शेयर बाजार में भी निवेश किया है, जो लाखों में है. माय नेता डॉट कॉम पर मौजूद चुनाली हलफनामे को देखें, तो Raja Bhaiya & Family का शेयर पोर्टफोलियो 71 लाख रुपये का है. इसमें बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य शेयर शामिल हैं. सिर्फ राजा भैया के पास 35 लाख के शेयर हैं. इसके अलावा उनके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी Post Office NSC खाते में 6 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं. उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई LIC Policy नहीं है.

6 करोड़ की गोल्ड-सिल्वर ज्वेलरी

राजा भैया और उनकी फैमिली के पास मौजूद Gold-Silver Assets की बात करें, तो हलफनामे के मुताबिक ये 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की वैल्यू के हैं. इनमें सिर्फ राजा भैया के पास 3500 ग्राम सोना (उस समय कीमत करीब 1 करोड़ रुपये से ज्यादा) और 2.6 किलो चांदी बताई गई थी. इसके अलावा उनके नाम पर 4 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हथियार भी हैं, जिनमें राइफल से पिस्टल तक शामिल हैं.

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करोड़ों की घर और जमीन के मालिक

राजा भैया की चल संपत्ति के बाद अब उनकी अचल संपत्ति पर नजर डालें, तो वे करोड़ों की जमीन जायदाद के मालिक हैं. उनके नाम पर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की एग्रीकल्चर लैंड कुंडा में दर्ज है. इसके अलावा उनके व उनकी फैमिली के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपये कीमत की नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है. Raja Bhaiya House Cost की बात करें, तो उनकी फैमिली के तीन घरों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई थी.

4 दिन की राम कथा, ये तगड़े इंतजाम

कुंडा के बेंती में आयोजित हो रही धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा के बारे में बात करें, तो इसके लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं. तो बता दें कि पहले तीन दिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीराम कथा का वाचन करेंगे और 20 नवंबर को चौथे दिन दिव्य दरबार लगेगा. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनके लिए तैयारियां भी जोरदार की गई हैं.

मुख्य कथा पंडाल 100 फीट चौड़ा और 560 फीट लंबा है और इसके दोनों ओर 54 फीट चौड़े और 400 फीट लंबे पंडाल बने हैं. ये पंडाल वाटरप्रूफ है और इसके पीछे हेलीकॉप्टर से आने वाले मेहमानों के लिए हैलीपैड भी बनाया गया है. सुरक्षा के लिहाज से पूरे कथा क्षेत्र को 9 सेक्टर और 7 जोन में बांटकर करीब एक हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. हर जोन की जिम्मेदारी एक प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी गई है.

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