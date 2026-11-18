जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को मार गिराया है. वह कुलगाम में 11 नवंबर को सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था. इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे. इस एनकाउंटर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है. इसमें एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है, 'ठोक दिया, ठोक दिया लतीफ भट को ठोक दिया, वहां पड़ा है.' वीडियो में एनकाउंटर के बाद लतीफ भट जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है. यह वीडियो उस मोमेंट का है, जब सुरक्षाबलों ने लतीफ को मार गिराया.

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लतीफ भट एक मस्जिद में छिपा पाया गया. मस्जिद के भीतर से निकालने के लिए काफी मशक्कत की गई. उसे वीडियो कॉल के जरिए समझाने की कोशिश की गई. उसने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया.

धार्मिक स्थल होने की वजह से सुरक्षाबलों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे बाहर निकालने लिए टियर गैस छोड़े गए. इसके बाद जब उसने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, तभी उसे गोली मार दी गई.

मस्जिद में छिपा था लतीफ, सरेंडर करने से किया इनकार

सुरक्षाबलों को कुलगाम के जांगलपोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. इसके बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया. सुरक्षाबलों के करीब पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

इस दौरान लतीफ भट जांगलपोरा देवसर की एक मस्जिद में छिप गया. सुरक्षाबलों ने उसे बाहर निकालने से पहले सरेंडर करने का मौका दिया. 9 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने उससे बार-बार हथियार डालने की अपील की. उसे भरोसा दिलाया गया कि अगर वह सरेंडर कर देता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी.

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कुलगाम के एसएसपी अनायत अली ने बताया कि उन्होंने खुद लतीफ से काफी देर तक वीडियो कॉल पर बात की और उसे सरेंडर करने के लिए समझाया. लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया. उसने कहा, 'अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है.'

टियर गैस छोड़कर बाहर निकाला गया

सरेंडर से इनकार करने के बाद सुरक्षाबलों ने उसे बाहर निकालने के लिए मस्जिद के अंदर टियर गैस के गोले छोड़े. एसएसपी के मुताबिक, लतीफ ने रात करीब 2:45 बजे फायरिंग की. इसके बाद जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो सुरक्षाबलों ने उसे गोली मार दी. वह मस्जिद के बाहर मारा गया. सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश की.

एसएसपी ने कहा कि सुरक्षाबलों के पास समय और दिन की रोशनी उनके साथ थी, इसलिए वे मस्जिद को कम से कम नुकसान पहुंचाने को प्राथमिकता दे रहे थे. इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते!"

You Can Run But You Can't Hide ! — J&K Police (@JmuKmrPolice) November 18, 2026

चिनार कॉर्प्स ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने कुलगाम के जांगलपुरा इलाके में सुबह संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान एक आतंकी ने मस्जिद में शरण ले ली. सुरक्षा बलों ने धार्मिक स्थल की पवित्रता का ध्यान रखते हुए बेहद संयम से ऑपरेशन चलाया. चिनार कॉर्प्स के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी को मस्जिद परिसर से बाहर आने पर मजबूर किया और फिर उसे मार गिराया.

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कौन था लतीफ भट?

22 साल का लतीफ भट कुलगाम के खरेवन चाडेर (अश्मुजी) का रहने वाला था. वह 12वीं तक पढ़ा था और कुछ समय तक कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाई की थी. इसके बाद उसने बढ़ई का काम किया. साल 2025 की शुरुआत में वह घर से लापता हो गया था. परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी.

अधिकारियों के मुताबिक, बाद में पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव सज्जाद गुल ने उसे लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी नेटवर्क में शामिल कराया. एसएसपी के मुताबिक, लतीफ 18 नवंबर 2025 को लश्कर में शामिल हुआ था. वह खुद भी कट्टरपंथ की तरफ बढ़ चुका था और उसे सीमा पार से शांति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के निर्देश मिलते थे. लतीफ का साथी उमर निसार भट 16 नवंबर को कुलगाम के लारनू बाईपास पर मुठभेड़ में मारा गया था. लतीफ के मारे जाने के बाद भी इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

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