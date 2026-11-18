पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ एक बार फिर से चर्चा में हैं. अक्सर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं.

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अनाया बांगड़ सोशल मीडिया पर स्मार्टफोन स्पॉट हुआ है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं. सबसे पहले बता देते हैं कि अनाया बांगड़ पहले लड़का थे, जिसके बाद उन्होंने इलाज कराकर अपना जेंडर बदलावा और अब लड़की बन चुकी हैं.

अनाया के इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके हाथ में एक स्मार्टफोन नजर आ चुका है. फोटो में स्मार्टफोन का बैक पैनल साफ-साफ देखा जा सकता है, जिसपर तीन कैमरे हैं.

जब हमने इसको लेकर इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि यह ऐपल का iPhone Pro सीरीज है. फोटो में नजर आने वाला हैंडसेट iPhone 16 Pro सीरीज का फोन है.

अनाया बांगड़ का इंस्टाग्राम पोस्ट

देखने में यह व्हाइट टाइटेनियम कलर लग रहा है, जबकि कंपनी की तरफ से iPhone 18 Pro लेटेस्ट मॉडल को लॉन्च किया जा चुका है. वैसे तो ऐपल इसको डिसकंटीन्यू कर चुकी है, लेकिन लॉन्चिंग के समय यह शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये थी और टॉप वेरिएंट की कीमत 1,44,900 रुपये रखी थी और उसमें 1TB वेरिएंट मिलता है.

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iPhone 16 Pro के स्पेसिफिकेशन

iPhone 16 Pro में 6.3 इंच का सुपर रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले दिया है. OLED पैनल का इस्तेमाल किया है. इसमें डाइनेमिक आइलैंड मिलता है. iPhone 16 Pro में A18 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसमें 6 न्यू कोर सीपीयू मिलेगा.

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iPhone 16 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा

iPhone 16 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है, जो 24mm, ƒ/1.78 के साथ आता है. इसमें सेकेंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबालाइजेशन का इस्तेमाल किया है. इसमें 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है.

अनाया बांगड़ ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और युवराज के पिता योगराज सिंग से मुलाकात के बारे में बताया है.

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