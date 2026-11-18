जब भी कोई व्यक्ति लिपिड प्रोफाइल के लिए ब्लड टेस्ट कराता है तो रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल के साथ एक और चीज लिखी होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं. कुछ लोग इसपर ध्यान देते हैं तो कुछ नही. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है उतना ही ट्राइग्लिसराइड्स भी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका बढ़ा हुआ लेवल दिल की सेहत के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, ऐसे में सवाल है कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है और किस लेवल पर इसे खतरनाक माना जाता है?

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क्या होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स

दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अंजीत जैन ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स खून में मौजूद एक तरह की चर्बी है जिसका लेवल तब बढ़ता है जब हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला खाना जरूरत से ज्यादा खाते हैं. लेकिन जब खून में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा लगातार ज्यादा रहती है, तो यह दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है. बहुत ज्यादा लेवल होने पर पैंक्रियाज में सूजन यानी पैंक्रियाटाइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है.

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किस नंबर पर बढ़ जाता है खतरा?

ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आमतौर पर इस तरह समझा जाता है:

150 mg/dL से कम: सामान्य

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150-199 mg/dL: बॉर्डरलाइन हाई

200-499 mg/dL: हाई

500 mg/dL या इससे ज्यादा: बहुत ज्यादा

500 mg/dL से ऊपर ट्राइग्लिसराइड्स होने पर पैंक्रियाटाइटिस का खतरा बढ़ सकता है. 1000 mg/dL से ऊपर यह खतरा और ज्यादा हो जाता है.

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इसे कम करने के लिए क्या करें?

डॉ अजीत बताते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए मिठाई और मैदा जैसी चीजों का सेवन कम करें. रोज एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल में रखें और शराब से परहेज करें. अगर डायबिटीज या थायरॉइड की समस्या है तो उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है. इस बात का ध्यान रखें कि जितना जरूरी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है उतना ही ट्राइग्लिसराइड्स को भी. अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हल्के में बिलकुल न लें.

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