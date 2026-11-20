शुक्रवार 20 नवंबर 2026 की सुबह साइक्लोन अकवान ने ओडिशा के तट पर गोपालपुर के आसपास लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी. इससे पहले यह गंभीर साइक्लोन की श्रेणी में था, लेकिन जमीन के करीब आने पर कमजोर होकर सामान्य साइक्लोन बन गया. यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हवा की गति कुछ कम हुई, फिर भी भारी बारिश, तेज झोंके और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है. राज्य सरकार ने प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है. अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि मौसम प्रणाली तट की ओर बढ़ रही है और लैंडफॉल पूरा होने में छह से आठ घंटे लग सकते हैं.

आईएमडी के अपडेट के अनुसार तूफान का केंद्र अभी भी समुद्र में था और लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा था. अपडेट के समय यह गोपालपुर से करीब 60 किलोमीटर, पुरी से 160 किलोमीटर और कलिंगपट्टनम से 160 किलोमीटर दूर था. बाहरी बादल पट्टियां पहले ही ओडिशा पहुंच चुकी हैं, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है. जैसे-जैसे सिस्टम तट के करीब आएगा, बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है. जमीन पर आने के बाद सिस्टम और कमजोर पड़ जाएगा.

The cyclonic storm “Akvan” crossed the North Andhra Pradesh & South Odisha coast close to Gopalpur (near latitude 19.1N & longitude 84.8E) with wind speed of 70-80 kmph gusting to 90 kmph during 0730-0830 IST of today, the 20th November, 2026. The landfall process will continue for next 2 hours. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026

यह घटना बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के जीवनचक्र का महत्वपूर्ण पड़ाव है. पिछले कुछ दिनों में अकवान ने गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया था, लेकिन जमीन के करीब आने पर यह कमजोर होकर सामान्य चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आ गया.

यह कमजोरी कई कारकों का नतीजा थी जिसमें ऊपरी वायुमंडल में हवा का कतरन, अपेक्षाकृत ठंडा समुद्री पानी और सिस्टम का धीमा या बदलता ट्रैक शामिल थे. फिर भी लैंडफॉल के समय भी यह क्षेत्रीय स्तर पर भारी बारिश, तेज हवाओं और तटीय बाढ़ का खतरा पैदा करने में सक्षम रहा. (इनपुटः तपस)