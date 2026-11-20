शुक्रवार 20 नवंबर 2026 की सुबह साइक्लोन अकवान ने ओडिशा के तट पर गोपालपुर के आसपास लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी. इससे पहले यह गंभीर साइक्लोन की श्रेणी में था, लेकिन जमीन के करीब आने पर कमजोर होकर सामान्य साइक्लोन बन गया. यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हवा की गति कुछ कम हुई, फिर भी भारी बारिश, तेज झोंके और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है. राज्य सरकार ने प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है. अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि मौसम प्रणाली तट की ओर बढ़ रही है और लैंडफॉल पूरा होने में छह से आठ घंटे लग सकते हैं.
आईएमडी के अपडेट के अनुसार तूफान का केंद्र अभी भी समुद्र में था और लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा था. अपडेट के समय यह गोपालपुर से करीब 60 किलोमीटर, पुरी से 160 किलोमीटर और कलिंगपट्टनम से 160 किलोमीटर दूर था. बाहरी बादल पट्टियां पहले ही ओडिशा पहुंच चुकी हैं, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है. जैसे-जैसे सिस्टम तट के करीब आएगा, बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है. जमीन पर आने के बाद सिस्टम और कमजोर पड़ जाएगा.
यह घटना बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के जीवनचक्र का महत्वपूर्ण पड़ाव है. पिछले कुछ दिनों में अकवान ने गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया था, लेकिन जमीन के करीब आने पर यह कमजोर होकर सामान्य चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आ गया.
यह कमजोरी कई कारकों का नतीजा थी जिसमें ऊपरी वायुमंडल में हवा का कतरन, अपेक्षाकृत ठंडा समुद्री पानी और सिस्टम का धीमा या बदलता ट्रैक शामिल थे. फिर भी लैंडफॉल के समय भी यह क्षेत्रीय स्तर पर भारी बारिश, तेज हवाओं और तटीय बाढ़ का खतरा पैदा करने में सक्षम रहा. (इनपुटः तपस)
ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश की खबरें आ रही हैं. गंजम जिले के दो ब्लॉकों में उल्लेखनीय बारिश हुई. पत्रपुर में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि हिंजिली में भी भारी वर्षा हुई. भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दो दिनों में पूरे ओडिशा, खासकर तटीय और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया है. गंजम, कोरापुट और मालकानगिरि समेत कई जिले प्रभावित हो सकते हैं. अन्य स्थानों पर भी अच्छी बारिश हुई है. पारादीप में 84 मिलीमीटर और पुरी में 73 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. पारादीप पर पीला चेतावनी जारी है. तेज हवाओं, भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान से निपटने के लिए राज्य सरकार ने आपातकालीन व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है.
ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक निकासी और तैयारी के उपाय किए हैं. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य भर के संवेदनशील और निचले इलाकों से लगभग 3.72 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. इनमें से करीब 10 हजार लोग विभिन्न चक्रवात आश्रय स्थलों और अन्य सुरक्षित जगहों पर ठहराए गए हैं.
विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया. 4470 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया, जिनमें से 1450 महिलाओं ने पहले ही प्रसव कर लिया है. मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं. निकासी और सुरक्षा अभियान जारी हैं. वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासन मैदान पर मौजूद हैं ताकि राहत और बचाव कार्यों का समन्वय हो सके तथा जरूरतमंदों को सहायता मिल सके. सरकार पूरी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और आगे के विकास की जानकारी मीडिया को दी जाएगी.
शुरुआती चरण में 20 जिलों से लगभग तीन लाख लोगों को निकाला गया था. अब कुल आंकड़ा 3.72 लाख पहुंच गया है. बचाव और राहत कार्यों के लिए 418 टीमें तैनात की गई हैं. अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सात नदियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. नौ जिलों में तैयारियों की निगरानी के लिए आठ आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया है. जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
लैंडफॉल सिर्फ तूफान का केंद्र जमीन पर आने का मतलब नहीं होता. यह एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी बारिश की पट्टियां पहले जमीन से टकराती हैं, फिर केंद्र करीब आता है और अंत में पूरा सिस्टम जमीन पर आ जाता है. आईएमडी के अनुसार आज सुबह उपग्रह चित्रों में यह साफ दिख रहा था कि बाहरी बादल पट्टी पहले ही तट से इंटरैक्ट कर रही है. इसलिए लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो गई और यह अगले कुछ घंटों तक चलेगी. गोपालपुर के आसपास का क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यहां समुद्र का स्तर, नदी मुहाने और निचले इलाके हैं.
हवा की गति अब कम होकर 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जो पहले के अनुमानों से कम है. फिर भी झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. यह गति पेड़ों को उखाड़ने, कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाने, बिजली के खंभों को गिराने और संचार व्यवस्था को बाधित करने के लिए काफी है. साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है जिससे अचानक बाढ़, जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है. तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें (स्टॉर्म सर्ज) भी निचले इलाकों में पानी घुसा सकती हैं.
अकवान का नामकरण उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवातों की सूची के अनुसार हुआ. यह सिस्टम नवंबर के मध्य में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी-पूर्वी हिस्सों में एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में उभरा. धीरे-धीरे यह अवसाद, गहरे अवसाद और फिर चक्रवाती तूफान में बदल गया. कुछ समय के लिए यह गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में भी पहुंचा जहां हवा की गति 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक अनुमानित थी. शुरुआती पूर्वानुमानों में यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से तूनी या विशाखापट्टनम के बीच लैंडफॉल करने की बात कही जा रही थी और तीव्रता भी अधिक बताई जा रही थी.
हालांकि मॉडल और वास्तविक अवलोकनों के बीच अंतर के कारण ट्रैक उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ. आईएमडी ने बाद में स्पष्ट किया कि तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच नरसपुर से पुरी तक कहीं, खासकर गोपालपुर के पूर्व या नजदीक से गुजरेगा. यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रभावित क्षेत्र का दायरा बदल गया. दक्षिणी आंध्र के कुछ हिस्से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए जबकि उत्तरी आंध्र के जिले जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और ओडिशा के गंजम, पुरी, गजपति जैसे जिले अधिक दबाव में आ गए. तूफान उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था और लैंडफॉल से पहले की रात तथा सुबह इसकी गति बढ़ गई थी.